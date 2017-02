Švajčiari idú na Slovakia Cup s hráčmi z domácej súťaže

BERN 4. februára (WebNoviny.sk) - Iba hráčov z domácich klubov nominoval tréner Patrick Fischer do švajčiarskej hokejovej reprezentácie na februárový turnaj Slovakia Cup 2017 v Nitre. Figurujú medzi nimi dvaja brankári, siedmi obrancovia a trinásti útočníci.



Až desať hráčov absolvuje debut v národnom tíme. Švajčiari sa budú od utorka 7. februára pripravovať v Klotene, vo štvrtok sa presunú pod Zobor. V nominácii sú aj dvaja hokejisti z výberu do 20 rokov - obranca Jonas Siegenthaler a útočník Damien Riat..



V Nitre nastúpia Švajčiari v piatok 10. februára o 14.30 h proti Bielorusom, o deň neskôr ich čaká duel proti Slovákom (18.00) alebo ruskému olympijskému tímu (14.30).



"Turnaj Slovakia Cup v Nitre je veľmi dobrý na to, aby sme si vyskúšali kandidátov na májové majstrovstvá sveta. Nováčikovia v národnom tíme majú ideálnu šancu nazbierať cenné skúsenosti z medzinárodného hokeja," povedal tréner Fischer. Informoval oficiálny web Švajčiarskej hokejovej federácie (SIHF).



Luca Boltshauser (EHC Kloten), Gilles Senn (HC Davos)



Jonas Siegenthaler, Samuel Guerra, Christian Marti, Phil Baltisberger (všetci Zürich SC Lions), Michael Fora (HC Ambri-Piotta), Claude Paschoud (HC Davos), Dave Sutter (EHC Biel)



Yannick-Lennart Albrecht (Langnau Tigers), Fabrice Herzog, Chris Baltisberger (obaja Zürich SC Lions), Luca Fazzini, Gregory Hofmann (obaja HC Lugano), Yannick Herren (HC Lausanne), Mauro Jörg, Samuel Walser (obaja HC Davos), Damien Riat (Servette Ženeva), Tristan Scherwey (SC Bern), Julian Schmutz (EHC Biel), Sven Senteler, Sandro Zangger (obaja EV Zug)