Suverénni Poliaci premiérovo získali na MS v Lahti zlato

Reprezentanti Poľska zvíťazili suverénnym spôsobom v sobotňajšej večernej súťaži družstiev mužov v skokoch na lyžiach na majstrovstvách sveta v klasických....

LAHTI 4. marca (WebNoviny.sk) - Reprezentanti Poľska zvíťazili suverénnym spôsobom v sobotňajšej večernej súťaži družstiev mužov v skokoch na lyžiach na majstrovstvách sveta v klasických lyžiarskych disciplínach vo fínskom Lahti. V tejto disciplíne je to pre Poliakov prvé zlato na svetovom šampionáte v histórii.



Tím v zložení Piotr Zyla, Dawid Kubacki, Maciej Kot a Kamil Stoch viedol už po prvom kole a po absolvovaní ôsmich pokusov triumfoval na veľkom mostíku HS-130 s výsledným celkovým súčtom 1104,2 bodu. Druhé miesto s výrazným odstupom 25,7 bodu obsadili obhajcovia prvenstva z ostatných MS 2015 vo Falune Nóri v zostave Anders Fannemel, Johann André Forfang, Daniel-André Tande, Andreas Stjernen..





V zaujímavých pretekoch v Lahti, ktoré však najmä vo finálovom 2. kole poznačila veterná "lotéria", skončili na bronzovom stupienku skokani Rakúska (1068,9 b.) - na poľských hrdinov mali priepastné manko 35,3 bodu. V rakúskych farbách sa predstavilo kvarteto Michael Hayböck, Manuel Fettner, Gregor Schlierenzauer a Stefan Kraft, posledný menovaný získal už štvrtú medailu na týchto MS (jeho bilancia: 2 - 1 - 1).



Úradujúci olympijskí šampióni zo Soči 2014 Nemci zostali bez vzácneho kovu, v sobotu sa so súčtom 1052,9 bodu museli uspokojiť s nepopulárnym 4. miestom, hoci po prvom kole figurovali ešte na bronzovej pozícii. Piate miesto v súťaži mužských družstiev v Lahti obsadili Slovinci (941,6 b.), elitnú šestku uzavreli domáci Fíni (926,5 b.). Slovensko nemalo zastúpenie v skokanských súťažiach na MS 2017.



MS 2017 v klasických lyžiarskych disciplínach - Lahti (Fín.)







, 2. Nórsko (Anders Fannemel, Johann André Forfang, Daniel-André Tande, Andreas Stjernen) 1078,5, 3. Rakúsko (Michael Hayböck, Manuel Fettner, Gregor Schlierenzauer, Stefan Kraft) 1068,9, 4. Nemecko 1052,9, 5. Slovinsko 941,6, 6. Fínsko 926,5, 7. Japonsko a Česko po 922,7 - týchto osem krajín absolvovalo dve súťažné kolá, 9. Rusko 473,4, 10. Švajčiarsko 453,0, 11. USA 365,1, 12. Kazachstan 192,3 - nepostúpili do finálového 2. kola