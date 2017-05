Súťaže na vlaky vzbudzujú podozrenia, tvrdí KDH



, ktoré v roku 2015 vyhlásila Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK) v roku 2015. Predstavitelia Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) na to upozornili v piatok 5. mája na tlačovej besede pred Železničnou stanicou v Košiciach.



Obstarávanie dieselových vlakov bolo podľa KDH „ušité pre jediného uchádzača, a to spoločnosť ZOŠ Vrútky, s ktorou aj ZSSK, a.s., podpísala v tomto roku zmluvu na dodávku vlakov v celkovej cene 76,999 milióna eur,“ uvádza sa v tlačovej správe, ktorú agentúre SITA poskytol hovorca KDH Stano Župa. .



Ostatných uchádzačov v súťaži vyradili



Podľa podpredsedu KDH Pavla Zajaca je na tejto súťaži zarážajúce to, že ostatných uchádzačov v súťaži vyradili a firma ZOŠ Vrútky súťažila v elektronickej aukcii sama so sebou a že súťaž uskutočnili priamym zadaním. Súťažou podľa Zajaca „usporili 1000 eur, čo je niekoľkonásobne menej, ako stála samotná súťaž". ZOŠ Vrútky podľa KDH túto súťaž vyhrala so sumou 76,999 milióna eur oproti predpokladanej cene 77 mil. eur.



Ak by súťažilo viac firiem, „tak výsledná cena mohla byť o 10-20% nižšia, čo by znamenalo, že sme za tú istú sumu mohli nakúpiť viac vlakov ", myslí si Pavol Zajac. Tvrdí tiež, že „ZSSK a.s., si vybrala na toto verejné obstarávanie firmu Process Managment s r.o.. Tá už v minulosti týmto spôsobom radila pri výbere dodávateľa elektronického mýta, kde uspel jediný uchádzač s najvyššou cenou - firma Sky Toll. Process Managment s.r.o. aj v roku 2015 realizoval verejné obstarávanie v kauze kompa na Dunaji, kde tiež nastavil súťaž pre jediného a najdrahšieho uchádzača”.



Štefanec poukázal aj na súťaž na elektrické vlaky



Člen predsedníctva KDH a poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec poukázal aj na súťaž na elektrické vlaky s predpokladanou cenou 160 miliónov eur. „Tá bola v roku 2016 po kontrole OLAF (Európsky úrad pre boj proti podvodom, pozn. redakcie) zrušená, pre diskriminačné kritériá a v apríli 2017 znova vypísaná. Ale podľa viacerých odborníkov sa aj v tejto súťaži nachádzajú technické parametre, ktoré sú nastavené pre jedného z uchádzačov,“ tvrdí v tlačovej správe KDH.



Dodáva, že verejné obstarávanie realizuje pre ZSSK a.s., „jednochlapová“ firma Centrálna obstarávacia agentúra, s r.o., z Nitry. Podľa poslanca európskeho parlamentu Ivana Štefanca je toto ďalší z príkladov netransparentného nakladania s verejnými financiami. Pritom vo vyspelých krajinách sa na takýchto súťažiach zúčastňuje štyri až päť firiem, ktoré musia ponúknuť najlepšiu cenu a kvalitu, pripomenul europoslanec. „Budem interpelovať Európsku komisiu, aby postup prešetrila a vydala k nemu stanovisko. Zároveň vyzývame ministra dopravy Árpáda Érseka, aby súťaž zrušil a vypísal novú. Nech vyhrá ten najlepší, ale za férových podmienok," dodal Štefanec.



