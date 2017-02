Súťaž smečiarov NBA ovládol Robinson III, trojky pre Gordona

NEW ORLEANS 19. februára (WebNoviny.sk) - Glenn Robinson III ovládol sobotňajšiu súťaž smečiarov počas exhibičného All Star víkendu basketbalovej NBA v New Orleans. Dvadsaťtriročný krídelník Indiany uspel so svojimi kúskami, keď v Slam Dunk Contest zdolal Derricka Jonesa z Phoenixu 94:87 na body.



Víťazstvo DeAndreho Jordana sa nečakalo, ale ani posledná priečka Aarona Gordona, vlaňajšieho neúspešného finalistu, ktorý nazbieral teraz len 72 bodov. Dramatická súťaž v streľbe trojok sa stala korisťou rozohrávača Houstonu Erica Gordona, ktorý tesne zdolal Kyrieho Irvinga z Clevelandu. Stal sa prvým hráčom v klubovej histórii Houston Rockets s touto poctou. .



Súťaž všestrannosti ovládol 221 cm vysoký Lotyš Kristaps Porziňgis z tímu New York Knicks. Najlepšie zvládol kombináciu driblingu medzi prekážkami, presnosti prihrávky a zakončenia donáškou aj strelou spoza trojkového oblúka. V prvom kole zdolal DeMarcusa Cousinsa, v druhom Nikolu Jokiča a vo finále Gordona Haywarda.



"Mám dobrý pocit, že som mohol predviesť moje schopnosti a ukázať deťom, že ti ide, aj keď ste dlhý a tenký ako ja," citoval web nba.com 21-ročného krídelníka. Exhibičný víkend v Smoothie King Center vyvrcholí v nedeľu v poradí 66. Zápasom hviezd medzi Západom a Východom.