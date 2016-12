Surový opúšťa baranov, Slovan potvrdil jeho príchod

Príchod Tomáša Surového zahŕňa aj dohodu medzi HC Slovan a HC 05 iClinic Banská Bystrica, na základe ktorej by sa útočník mal včas vrátiť....

BRATISLAVA 22. decembra (WebNoviny.sk) - Príchod Tomáša Surového zahŕňa aj dohodu medzi HC Slovan a HC 05 iClinic Banská Bystrica, na základe ktorej by sa útočník mal včas vrátiť do svojho materského klubu, aby mu pomohol v boji o majstrovský titul. Vedenie hokejového Slovana Bratislava vo štvrtok predpoludním potvrdilo návrat útočníka Tomáša Surového do kádra tohto účastníka KHL. Dohoda znie do konca aktuálnej sezóny. "Príchod Tomáša Surového zahŕňa aj dohodu medzi HC Slovan a HC 05 iClinic Banská Bystrica, na základe ktorej by sa útočník mal včas vrátiť do svojho materského klubu, aby mu pomohol v boji o majstrovský titul," uvádza sa na oficiálnom webe Slovana.



Tridsaťpäťročný Tomáš Surový pôsobil v tipsportligovej Banskej Bystrici, kam odišiel pred touto sezónou práve zo Slovana. "Hľadali sme centra, pretože všetkých sme mali zranených či nemali formu. Boli sme sa na Sura pozrieť, stále nám tu aj v kríze odviedol ťažkú prácu. Je potešením, že sme teraz k nemu našli ďalších dvoch mladých centrov. Bude dobre, keď tu budú aj skúsenosti. Mohol by nám pomôcť v kríze, aby sme sa pokúsili dostať vyššie," povedal v utorok večer po víťaznom zápase proti Ufe tréner Slovana Miloš Říha.



Vicemajster sveta z Helsínk 2012 Tomáš Surový v minulosti počas pôsobenia v tíme "belasých" viackrát štartoval aj za rodnú Banskú Bystricu. Predtým v KHL hral aj za Minsk, Lev Praha, CSKA Moskva či Rigu. Na svojom konte má aj 126 štartov v zámorskej NHL v drese Pittsburghu. V Slovane strávil sezóny 2014/2015 a 2015/2016.