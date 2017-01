Superzaisťovací príkaz má predchádzať daňovým podvodom

BRATISLAVA 4. januára (WebNoviny.sk) - Ministerstvo financií SR pokračuje aj v tomto roku v plnení akčného plánu boja proti daňovým podvodom. Dôraz sa bude klásť na jeho včasné vydanie a následné vymáhanie v exekučnom konaní.



"V praxi to znamená, že ak bude mať správca dane odôvodnenú obavu, že daňový subjekt si nebude plniť svoje povinnosti, teda že daň nebude včas zaplatená, vydá predbežné opatrenie. Rovnaký postup bude aj v prípade, ak by hrozilo, že daň bude nevymožiteľná," informoval v stredu tlačový odbor rezortu financií. Vydaním superzaisťovacieho príkazu správca dane uloží daňovníkovi povinnosť, aby zložil v určenej lehote stanovenú sumu peňazí na osobitný účet.



V prípade, že túto sumu daňový subjekt nezloží, stane sa toto rozhodnutie o predbežnom opatrení exekučným titulom. Na základe toho bude môcť správca dane použiť na vysporiadanie pohľadávky prostriedky priamo z účtu daňového subjektu.



"Dôvodom okamžitej vykonateľnosti predbežného opatrenia je hroziace nebezpečenstvo, že daňovník si nebude planiť svoje daňové povinnosti, resp. že by s platením meškal. Pôjde najmä o situácie, kedy správca dane alebo iné štátne orgány zistia že dochádza k páchaniu daňových deliktov v takom rozsahu, že je nevyhnutné okamžité zakročenie štátneho orgánu," uviedlo ministerstvo financií.



Na zefektívnenie výkonu daňovej exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu vedeného v banke sa medzi finančnou správou a bankami zavedie elektronická komunikácia. Podmienky budú upravené v dohode, ktorú uzatvorí Finančné riaditeľstvo SR s bankami.