Sulíkovci žiadajú oživenie obžaloby Ivana L., pretože podľa nich existuje riziko jeho úteku

BRATISLAVA 7. apríla (WebNoviny.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) žiada oživenie obžaloby Ivana L., pretože podľa nej existuje riziko jeho úteku. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa strany SaS Katarína Svrčeková.





"SaS upozorňuje sudcov Okresného súdu Bratislava III, že ak začnú konať až po tom, ako Ústavný súd SR rozhodne o ústavnosti zrušenia Mečiarových amnestií, môže sa stať, že dovtedy obvinení opustia Slovenskú republiku a ukryjú sa napríklad na Belize ako hľadaný Karol Mello," píše sa vo výzve SaS. .



Ivan L. sa ukrýval v Juhoafrickej republike



Ďalej žiadajú orgány činné v trestnom konaní, príslušný súd a generálnu prokuratúru, aby neodkladne oživili trestný spis vrátane obžaloby, ktorú pripravil bývalý prokurátor Michal Serbin a podnikli účinné kroky na to, aby obvinení v kauze zavlečenia Michala Kováča ml. do cudziny nemohli opustiť Slovensko.





Vzhľadom na to, že v minulosti sa trestne stíhaný Ivan L. ukrýval v Juhoafrickej republike, odkiaľ bol eskortovaný na Slovensko, existuje dnes reálne riziko jeho ďalšieho úteku, tvrdí SaS.



Okresný súd čaká na ústavný súd



Práve na tento okresný súd podal v roku 2000 obžalobu v prípade zavlečenia prezidentovho syna prokurátor Michal Serbin. Figuruje v nej 13 ľudí, vrátane exšéfa SIS Ivana L.. Uznesenie o zrušení Mečiarových amnestií, ktoré v stredu schválili poslanci, už vyšlo v Zbierke zákonov a je účinné.



Na základe minulotýždňovej novely ústavy a novely zákona o Ústavnom súde SR má tento súd 60 dní na posúdenie parlamentného uznesenia. Ak súd v lehote nezaujme stanovisko, uznesenie parlamentu o zrušení amnestií zostáva v platnosti.



