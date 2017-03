Sulíkovci vyzvali ministra Richtera, aby odobral akreditáciu Čistému dňu alebo odstúpil

BRATISLAVA 17. marca (WebNoviny.sk) – Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzvala dnes ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera, aby odňal resocializačnému stredisku Čistý deň v Galante akreditáciu.



Sú pripravení iniciovať odvolanie ministra .



V opačnom prípade by mal „odstúpiť a prenechať rezort nominantovi, ktorý bude spĺňať morálne a odborné kritériá na zastávanie tohto postu,“ píšu vo vyhlásení liberáli, podľa ktorých je pozícia Richtera v kauze Čistý deň morálne neudržateľná a stáva sa politikom, ktorý koná v hlbokom rozpore s verejným záujmom.





„Je nemysliteľné, aby minister ignoroval varovné slová odborníkov, rezignáciu členov Akreditačnej komisie, fakty i závažné indície o sexuálnom zneužívaní a týraní detí a zmohol sa len na konštatovanie, že je zo situácie znechutený,“ uvádza SaS.





Podľa SaS na Slovensku neexistuje resocializačné centrum s takou zlou povesťou, ako má Čistý deň, ktoré sa však zároveň „teší nezaslúženej ochrane zo strany vlády“. Liberáli zároveň zdôraznili, že sú pripravení iniciovať vyslovenie nedôvery Richterovi, čo však považujú za „krajnú a najmä symbolickú záležitosť“. „Nevyrieši sa tým to hlavné, aby deti boli presunuté do bezpečného a ich psychickému vývoju vhodného prostredia,“ uzavrela SaS.



Podozrenia zo zneužívania chovancov



Zariadenie Čistý deň čelilo viacerým podozreniam zo zneužívania chovancov, ktoré preverovalo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, generálna prokuratúra i polícia, pričom vyšetrovanie niektorých prípadov ešte nie je ukončené.





Ministerstvo napriek odporúčaniu jeho Akreditačnej komisie Čistému dňu akreditáciu na vykonávanie činnosti vo februári neodobralo.



Najnovšia kauza sa týka facebookovej komunikácie predsedu strany Sme rodina Borisa Kollára a bývalej chovankyne Simony ako aj obvinení zo strany advokáta a exposlanca Daniela Lipšica, podľa ktorého riaditeľ Čistého dňa Peter Tománek nie je zdravotne spôsobilý vykonávať túto funkciu.



