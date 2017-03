Sulíkovci roznesú po Slovensku tisícky novín energieŠpeciál, vysvetľujú kauzu s cenami energií

BRATISLAVA 7. marca (WebNoviny.sk) - Liberáli roznesú po celom Slovensku asi 200-tisíc kusov novín energieŠpeciál.Ako informovala agentúru SITA hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková, v energieŠpeciáli zrozumiteľne a jasne vysvetľujú, ako vznikla kauza vysokých faktúr za energie, z čoho sa skladá ich cena a opisujú, za čo a komu vlastne občania platia. .„Chceme, aby všetci pochopili, čo sa na Slovensku stalo, kto sa s kým dohodol, kto, čo z toho mal a kto na to doplatil. Teda, to už vieme. To sú práve obyčajní ľudia. Chceme, aby všetky prsty ukazovali na vinníka, na toho, kto celý tento chaos spôsobil a týmto vinníkom je jednoznačne Robert Fico,“ povedal líder SaS Richard Sulík.Ako Svrčeková uviedla, SaS pôvodne rátala len s online verziou novín. „Záujem o tlačenú verziu je však nečakane vysoký. Počas uplynulého víkendu centrálu SaS doslova zavalili maily od záujemcov o časopis a dobrovoľníkov, ktorí ho chcú roznášať v obciach a mestách. Pristupujeme teda k tlači energieŠpeciál zatiaľ v náklade 200-tisíc kusov, predpokladáme však, že v najbližších dňoch bude potrebná ďalšia dotlač,“ povedala Svrčeková.S roznášaním letákov Slovenskou poštou SaS nemá dobré skúsenosti, odkedy im odmietli doručiť do schránok KaliŠpeciál. „Preto sa zatiaľ spoliehame na dobrovoľníkov a sympatizantov," dodala Svrčeková.