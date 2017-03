Sulíkovci obvinili Fica, že za lacno rozpredáva nemocnice Pente

BRATISLAVA 13. marca (WebNoviny.sk) - Predseda Smeru-SD Robert Fico potichu a za nízku cenu rozpredáva slovenské nemocnice finančnej skupine Penta. Na pondelňajšej tlačovej besede to vyhlásil predseda strany Sloboda a Solidarita Richard Sulík. "Fico desať rokov klamal národ. Mal plné reči o škodlivej privatizácii, že zdravie nie je biznis a v zdravotníctve nesmie byť zisk," povedal Sulík. Podľa neho, predseda Smeru-SD krátko po stretnutí opísanom v spise Gorila začal systematicky a vo veľkom rozsahu posúvať nemocnice Pente za netransparentných, pokútnych a nevýhodných podmienok.



Podľa predstaviteľov SaS sa vybraná nemocnica zadlží, položí na kolená a potom za "euro" ponúkne Pente. Ako príklad SaS uvádza nemocnicu v Topoľčanoch. Podľa poslanca Jozefa Rajtára nemocnica produkuje ročný zisk 1,1 mil. eur. Penta ju však dostala do prenájmu za 100 tis. eur ročne. Ako Rajtár upozornil, pod topoľčiansku nemocnicu patrí aj nemocnica v Leviciach, tá však má ostať kraju..



"Zatiaľ čo Fico rozpráva, že nepripustí zisk, že je proti finančným skupinám a proti Pente, v praxi robil opak. Nestaral sa, čo bude s pacientom, staral sa o to, aby odovzdal zdravotníctvo finančným skupinám," povedal Rajtár.



Penta vraj vlastní 20 % slovenských nemocníc



Podľa prepočtov SaS Penta vlastní 20 % slovenských nemocníc. Okrem toho má aj zdravotnú poisťovňu a sieť lekární. Podpredsedníčka SaS Lucia Nicholsonová to označila za konflikt záujmov. Penta sa podľa nej dostáva k dominantnému postaveniu v zdravotníctve.





Nicholsonová sa tiež obáva oslabenia postavenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP), v súčasnosti najväčšej zdravotnej poisťovne. Podľa nej nie je náhodou, že správa o hroziacej strate VšZP unikla na verejnosť. Vypracovala ju spoločnosť Deloitte, ktorá je podľa Nicholsonovej previazaná s Pentou.



Investičná skupina Penta označila vyhlásenia SaS za nezmyselný útok na jednu z mála pozitívnych a fungujúcich zmien v slovenskom zdravotníctve. Ako sa uvádza v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytol hovorca Penty Gabriel Tóth, investíciu do nemocníc vníma skupina ako dlhodobý záväzok radikálne zlepšiť ich fungovanie a kvalitu zdravotnej starostlivosti. "Od získania prvých nemocníc v roku 2011 investície do nich výrazne prevyšujú akýkoľvek zisk a idú vysoko nad jeho rámec," uviedol Tóth.



V čase získania boli nemocnice v úpadku



Porovnávať zisk jednotlivých nemocníc s výškou zaplateného prenájmu v situácii, keď investované prostriedky do nemocníc prekračujú zisk rádovo v desiatkach miliónov eur, je podľa neho absolútne zavádzajúce a hraničí s úmyselným klamstvom. V čase, keď Penta jednotlivé nemocnice získala do siete Svet zdravia, bola väčšina z nich v hlbokom úpadku, len ich kumulatívne záväzky po splatnosti dosahovali výšku 20,5 mil. eur.



"Od prebratia nemocníc v sieti Svet zdravia sme do nich investovali už viac ako 75 miliónov eur. Len za rok 2016 sme do celej siete investovali takmer 40 miliónov eur, pričom kumulatívna EBITDA (zisk pre zdanením) dosiah



la predbežne výšku 15,5 mil. eur," pripomenul Tóth.



"Sme presvedčení, že súkromné investície sú nevyhnutné pre zlepšenie kvality slovenského zdravotníctva a že z nich profitujú najmä samotní pacienti. Je preto nepochopiteľné, že politická strana sídliaca v "Liberálnom dome", využíva tento príklad pozitívnej zmeny ako súčasť politického boja namiesto toho, aby si všímala obrovskú neefektivitu a plytvanie v nemocniciach vlastnených štátom," uzavrel Tóth.