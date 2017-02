Sulíkovci kritizujú zrušenie druhého kola volieb do VÚC

BRATISLAVA 5. februára (WebNoviny.sk) - Zrušením druhého kola volieb do Vyšších územných celkov (VÚC) zobrala na seba vládna väčšina zodpovednosť za zníženie demokratickej legitimity volených zástupcov.



Oslabenie vplyvu občanov .



Podľa poslancov opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) predsedom samosprávneho kraja sa tak môže stať i kandidát s menej ako desiatimi percentami hlasov, čo sa stáva pri jednokolových voľbách primátorov a starostov.



"V jednokolovej voľbe nevyhrá kandidát najlepší pre občanov, ale pre politické strany," uviedol poslanec NR SR za SaS Martin Klus vo vyhlásení, ktoré agentúre SITA poskytla hovorkyňa strany Katarína Svrčeková.



Dodal, že sa tak oslabí vplyv občanov na veci verejné. Klus si tiež myslí, že zrušením druhého kola sa vytvorí priestor pre nárast radikalizmu a extrémizmu, "keďže na Slovensku máme veľmi nízku volebnú účasť a práve radikáli sú v poslednom období veľmi schopní mobilizovať svojich voličov".



Klus verí, že Kiska zákon nepodpíše



Aj podľa poslanca NR SR za SaS Juraja Drobu sa zrušením druhého kola volieb síce zvýši volebná účasť, ale legitimita kandidátov nie. "Banská Bystrica je toho najlepším príkladom. Poslanci vládneho Smeru-SD sa na podnet svojho vedenia rozhodli zabetónovať vlastných nominantov v Prešovskom, Žilinskom a Trenčianskom kraji a obetovali tomu výrazné zvýšenie šancí Mariana Kotlebu na víťazstvo v Banskobystrickom kraji," povedal Droba.



Liberáli sa podľa vyhlásenia domnievajú, že táto situácia niekomu vyhovuje. "Ak máme Mariana Kotlebu v Banskej Bystrici, málokomu záleží na kupovaní rómskych hlasov v Prešove alebo na kupovaní predražených CT prístrojov v Žiline. Toto je pravdepodobne primárny motív," konštatoval Klus a vyjadril nádej, že prezident Andrej Kiska zákon nepodpíše.



"Získali by sme viac času na adaptáciu, ale aj na presviedčanie kolegov z vládnej koalície, že to, čo pripravili, je paškvil a ublíži to Slovensku vo viacerých oblastiach," uzavrel.