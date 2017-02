Sulíkovci chceli a chcú rokovať odborne o cenách energií

BRATISLAVA 15. februára (WebNoviny.sk) - Klub poslancov NR SR za stranu Sloboda a Solidarita je pripravený rokovať odborne, rozprávať o tom, prečo dostali občania Slovenskej republiky obrovské účty za energie, a kto je za to zodpovedný. Ako informovala agentúru SITA hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková, na utorkovú schôdzu poslanci SaS boli pripravení, plánovalo vystúpiť viacero tímlídrov pre rôzne oblasti, do ktorých zdraženie energií zasahuje.



"Je nám ľúto, že nám nebolo umožnené odborne diskutovať, nevidíme však dôvod vstupovať do osobného sporu o výklade rokovacieho poriadku parlamentu. Sme pripravení vo štvrtok na mimoriadnej schôdzi ďalej pokračovať v konštruktívnej diskusii. Je pre nás najdôležitejšie vyriešiť nenormálnu situáciu, v ktorej sa vďaka nenásytnosti súčasnej vlády ocitli občania, a zabrániť, aby sa takéto niečo kedykoľvek v budúcnosti opakovalo," zdôrazňuje sa v stanovisku liberálov. .







Plénum bude pokračovať v odvolávaní premiéra SR Roberta Fica vo štvrtok o 13:00. Informoval o tom predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) po rokovaní poslaneckého grémia. "Je nesporný fakt, že Igor Matovič vnesením obrazových vizuálov do rokovacej sály porušil rokovací poriadok," povedal Danko. Keďže Matovič opakovane neuposlúchol výzvu a neopustil ani rokovaciu sálu, má podľa predsedu parlamentu ako navrhovateľ absenciu, a tak nie je možné pokračovať. Parlament sa teda v utorok vráti k bodom z 12. schôdze.