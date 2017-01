Sulík: Taliansko môže byť spúšťač zmien v Európe

BRATISLAVA 2. januára (WebNoviny.sk) - V Taliansku odstúpil z funkcie ľavičiar Matteo Renzi. Ako povedal v rozhovore pre agentúru SITA líder liberálov a europoslanec Richard Sulík (SaS), referendum v Taliansku ho mrzí.



"Referendová otázka bola dobrá, išlo o obmedzenie právomoci senátu a zníženie počtu jeho členov. Ja by som senát zrušil celkom. Ľudia to neodmietli, ale Renzi spravil chybu, lebo spojil svoj politický osud s výsledkom referenda," povedal Sulík, podľa ktorého sa mal Renzi poučiť od Davida Camerona po referende o vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie.



"Budú predčasné voľby v Taliansku a môže sa zvýšiť tlak, aby nefinancovali juh Talianska alebo naozaj zavrú hranice a začnú migrantov vracať, a tak by porušili Ženevskú dohodu," vyratúva situáciu v Taliansku, ktorá môže ovplyvniť aj zvyšok EÚ.



Sulík súhlasí s výrokom premiéra Roberta Fica, že ak dôjde k destabilizácii EÚ, bude za to zodpovedný Renzi. "No situácia závisí od toho, kedy budú voľby v Taliansku. Táto krajina môže byť ten spúšťač rozsiahlych zmien v Európe, ale Renzi nebude dôvodom. Európa sa viac socializuje a tlačí na integráciu, čo ľudia nechcú. Ak nebude za destabilizáciou Renzi, bude to niekto ďalší. Sedíme na sude s pušným prachom," uzavrel Sulík.