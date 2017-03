Sulík: Prečo Fico nenahráva videá, ako volá ministrovi školstva

Reformný dokument Učiace sa Slovensko je podľa predsedu SaS Richarda Sulíka len krásnou teóriou na papieri. Ako povedal Sulík dnes na tlačovej....

BRATISLAVA 30. marca (WebNoviny.sk) – Reformný dokument Učiace sa Slovensko je podľa predsedu SaS Richarda Sulíka len krásnou teóriou na papieri. Ako povedal Sulík dnes na tlačovej besede, Fico nerobí nič, aby táto reforma bola uvedená do praxe. Prečo nenahráva videá, ako volá ministrovi školstva,? opýtal sa Sulík s tým, že školstvo si po potácaní zaslúži riešenia. Dodnes sme nepočuli, kto má tento návrh reformy realizovať, dodal. SaS podľa Sulíka bude po roku 2020 uvádzať do života reformy, ktoré má už dnes pripravené.



Podľa Branislava Gröhlinga školstvo je kľúčová priorita pre spoločnosť, nie však pre ministra školstva Petra Plavčana. Aj rok od jeho nástupu do funkcie zostalo školstvo v krízovom stave. „Mala byť racionalizácia siete škôl, ministerstvo od nej upustilo,“ upozornil. .









SaS podľa Branislava Gröhlinga chce napríklad presadiť, aby si školy mohli samé vyberať učebnice. Chce tiež informovanosť o uplatnení absolventov. Avizuje tiež vyradenie nekvalitných škôl zo systému. SaS chce tiež rozšíriť počet voľných hodín pre školy. V rámcových učebných plánov plánuje zaviesť presunutie predmetov Pracovné vyučovanie a Technika pod disponibilné hodiny. Viaceré školy totiž pred zavedením týchto predmetov zrušili dielne a nedisponujú aktuálne vybavením na tieto predmety.



SaS sľubuje, že umožní domáce vzdelávanie aj na druhom stupni základných škôl. Liberáli chcú zrozumiteľne upraviť právnu zodpovednosť učiteľa. Majú tiež ambíciu vrátiť financovanie a riadenie školstva z rezortu vnútra späť pod rezort školstva. „Sprehľadníme a zefektívnime systém financovania školstva vrátením financovania školstva z ministerstva vnútra opäť pod ministerstvo školstva,“ povedal Gröhling. Podľa neho treba tiež naviazať platy učiteľov na priemernú mzdu v hospodárstve a na kvalitu.