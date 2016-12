Sulík: Politici vyčerpajú riešenia, kým zvolia tie funkčné



BRATISLAVA 26. decembra (Webnoviny.sk) - Slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie bolo technicky kvalitne zabezpečené, fungovalo to, čo fungovať malo. Povedal to v rozhovore pre agentúru SITA europoslanec a líder SaS Richard Sulík. Podľa neho to však bolo jedno z mnohých, ktoré Európska únia zažila.



"V Bratislave sa konal summit, pekná PR aktivita, ale nič nedohodli a ani nedohodnú. Týmto štýlom sa to ani nedá. To, čo zanechalo pachuť predsedníctva, je agentúra Evka," povedal s tým, že je trochu sklamaný, že minister diplomacie Miroslav Lajčák nevedel premiéra Fica odmietnuť, keď mu na ministerstvo poslal Zuzanu Ťapákovú, ktorá mala radiť s rôznymi aktivitami. "Dúfam, že mu to bude ponaučením," dodal.



Podľa neho šesť mesiacov bola dostatočne dlhý čas na to, aby premiér dosiahol reálne výsledky. "Mali vyjednať ochranu hraníc, nespoliehať sa na Turecko a postaviť utečenecké tábory mimo EÚ. Na druhej strane Stredozemného mora. Niekde, kde si EÚ prenajme kus zeme, v Lýbii, Tunisku, Alžírku, za čo krajinám Európska únia dobre zaplatí a tam vybudovať miesta, odkiaľ môžu utečenci žiadať o azyl," upresnil Sulík.



Podľa neho sa postupne ozývajú hlasy, konkrétne riešenia, no "politici vyčerpajú všetky riešenia, až kým zvolia tie funkčné".