Sulík: Nie je dobré byť v prvej lige európskej integrácie

BRATISLAVA 2. apríla (WebNoviny.sk) - Nie je dobré hrnúť sa "do jadra" a byť v rámci európskej integrácie v "prvej lige". Vyhlásil to v nedeľňajšej diskusnej relácii RTVS O päť minút 12 europoslanec a predseda SaS Richard Sulík.



Dôvodom podľa neho je to, že Slovensko tuto cestou príde o ešte viac suverenity a bude sa musieť prispôsobovať v oblastiach, ktoré pre krajinu nie sú výhodné. Ako príklad uviedol to, že naša účasť v eurozóne znamenala nutnosť poskytnúť záruky na pomoc Grécku. "Ďalšia miera integrácie neveští nič dobré. Prvá liga je pre tých, čo si neveria," povedal. .



Scenár dvojrýchlostnej Európy



Európa sa podľa Sulíka napravdepodobnejšie vyberie práve scenárom takzvanej dvojrýchlostnej Európy, aj keď on by preferoval model "menej, ale efektívnejšie". Zároveň skonštatoval, že odchodom Veľkej Británie únia veľa stratí, keďže ide o jadrovú veľmoc, stáleho člena Bezpečnostnej rady OSN a tiež o veľkú ekonomiku.





Podľa podpredsedu parlamentu Bélu Bugára (Most-Híd) ale účasť v jadre zabezpečí Slovensku aj účasť na najdôležitejších rozhodnutiach. "Rozhodovať bude prvá liga, ďalšie krajiny sa musia prispôsobiť," zdôraznil.



Vystúpenie Britov z únie bolo podľa Bugára aj výsledkom klamstiev, ktoré odzneli zo strany podporovateľov vystúpenia.



Mečiarove amnestie



Témou v rámci diskusie bolo aj pripravované zrušenie Mečiarových amnestii. Podľa Sulíka sa medzi koalíciou a opozíciou dohodol kompromis, ktorý je lepší, ako nič.





Trvá však na tom, že ústava sa nemala meniť v skrátenom legislatívnom konaní. "Amnestie sa nezrušili 20 rokov, dva mesiace by už počkali," vyhlásil. Zároveň uviedol, že všetky milosti, ktoré udelil bývalý prezident Michal Kováč v súvislosti s kauzou Technopol sa nezrušia, pretože na to nie je vôla na strane vládnej koalície.



Bugár vyzdvihol, že za zmenu ústavy umožňujúcu zrušenie amnestii hlasovalo 124 poslancov. "Chcem sa každému poďakovať," povedal s tým, že kompromisné riešenie považuje za dobré.



