Sulík zhodnotil rok vlády koalície Smer-SD, SNS a Most-Híd

BRATISLAVA 18. marca (WebNoviny.sk) - Slovensku by sa mohlo dariť lepšie, vláda tomu však bráni. Tak zhodnotil rok vlády koalície Smeru-SD, Mosta-Híd a Slovenskej národnej strany (SNS) líder strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík.





„Ekonomické podmienky vo svete sú v súčasnosti veľmi dobré. No proti týmto trendom stojí chybná hospodárska politika vlády a jej neschopnosť robiť reformy. Áno, nezamestnanosť klesá, rastú reálne mzdy a zlepšuje sa výber daní. No nie vďaka krokom vlády, ale iba vďaka vývoju vo svete,“ hovorí Sulík..



Pripomína tiež, že monetárna politika Európskej centrálnej banky umožňuje vláde získať na finančných trhoch lacné zdroje, a tak vládu nič nenúti šetriť a hospodárne nakladať s verejnými financiami tak, aby bolo do čoho siahnuť v zlých časoch.



Obrovská sekera v zdravotníctve



Podľa Sulíka dnes celkom zreteľne vidíme ekonomické i politické limity tejto vlády. „V zdravotníctve Smer-SD urobil obrovskú sekeru a miesto kompetentných riešení premiér Robert Fico zdvíha telefón a riadi zdravotníctvo priamo. Takú kombináciu strachu a bezmocnosti málokedy vidno,“ uviedol s tým, že obdobná situácia je v školstve.





„Odborníci píšu koncepcie, rastie počet strán, kde sa snažia ukázať spoločnosti cestu vpred, ale koaliční lídri - Robert Fico, Andrej Danko a Béla Bugár, majú plné ruky práce s tým, aby sa navzájom šachovali. Neurobia nič, čo by ich koaličný partner mohol využiť proti nim. Fico si Dankove podrazy v prípade lapsusu s energiami dobre zapamätal a začína mu to vracať aj s úrokmi. SNS upadá, čím sa koaličné pnutie len prehlbuje,“ uviedol Sulík.



Podľa neho je výsledkom vládna reformná impotencia. Preto si nerobí najmenšie ilúzie, že pohnú vpred zdravotníctvo a školstvo. Problémy v týchto sektoroch sa podľa Sulíka prehĺbia, ale počkajú na novú vládu bez Smeru.





Kauza Bašternák



Totálnym prepadákom spomedzi rezortov je z pohľadu Sulíka ministerstvo spravodlivosti.



„Vláda nesie dedičstvo Ficovej samovlády, ktorá uviazla v kriminálnych kauzách. Z pohľadu Fica a Kaliňáka neexistuje iné východisko, ako mariť nezávislé vyšetrovanie. Na to však potrebujú ľudí v Policajnom zbore a na prokuratúre. Áno, tých svojich ľudí v NAKA a v špeciálnom prokurátorovi Dušanovi Kováčikovi samozrejme majú, lenže oveľa väčší počet slušných prokurátorov a policajtov nemajú, takže nedokážu zastaviť ani tok informácií smerom k verejnosti," vyjadril sa predseda liberálov a dodal, že práve preto vyplávala na povrch napríklad kauza Bašternák. "



Fico môže vyhrávať jednotlivé bitky, ale ten základný zápas o svoju morálnu bezúhonnosť prehral. A to ho dobehne. Nominálne síce stále vládne, ale reálne je už na ceste presne na to isté smetisko dejín, kde naňho čaká Vladimír Mečiar," vyhlásil Sulík.



Situácia v sociálnej sfére



Podpredsedníčka parlamentu za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová zhodnotila situáciu v sociálnej sfére. "V oblasti sociálnej politiky neurobili (vládna koalícia, pozn. SITA) vôbec nič, veci sa nepohli absolútne nikam a ako sledujem ich plány, tak sa za celé obdobie tejto vlády vpred neposunieme."



Podľa nej vláda mala množstvo možností, ako zlepšiť rodinnú politiku. "Bolo kopec výziev v súvislosti so škôlkami, no prešiel jasličkový zákon, ktorý je diskriminačný," povedala.



Nicholsonová vidí ako problém aj neprepojenosť rezortu sociálnych vecí a rodiny s inými ministerstvami. Ako príklad povedala, že školy produkujú ľudí ťažko uplatniteľných na trhu práce. "To je veľké zlyhanie," povedala.



