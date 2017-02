Sulík vyzval špeciálneho prokurátora Kováčika, aby odstúpil

Líder strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík vyzval špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, aby sa vzdal svojej funkcie. Ako Sulík....

BRATISLAVA 24. februára (WebNoviny.sk) – Líder strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík vyzval špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, aby sa vzdal svojej funkcie. Ako Sulík povedal v piatok na tlačovej besede, "je poburujúce a strašidelné, v akom bezprávnom štáte žijeme". Povedal to v súvislosti s tým, že Dušan Kováčik podľa denníka N v rokoch 2009 až 2016 dozoroval 61 prípadov, pričom ani raz nepodal obžalobu.



"Neprichádza do úvahy, aby podal nula obžalôb. Kováčik dozoroval aj kauzu Bašternák, ktorú si pridelil napriek tomu, že nie je odborník na ekonomiku. Dušan Kováčik je hanbou právneho systému našej krajiny a mal by okamžite odstúpiť. Vyzývame ho, aby sa vzdialil a aby už nebol špeciálny prokurátor," povedal Sulík. Ako príklad uviedol Jozefa Holjenčíka, ktorý po kauze zvyšovania cien energií odstúpil z funkcie predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví..



Sulíkovci podporia OĽaNO



SaS podporí hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), ktoré bude v tejto súvislosti iniciovať zvolanie mimoriadneho zasadnutia parlamentného ústavnoprávneho výboru. Ako zdôraznil Sulík, je možné iniciovať disciplinárne konanie voči Kováčikovi. Ak to nepovedie k jeho odstúpeniu, SaS bude hľadať ďalšie možnosti, aby nebol vo funkcii do roku 2021.



Na výbore môže podľa Sulíka vystúpiť nielen Kováčik, ale aj generálny prokurátor Jaromír Čižnár, ktorý je jeho priamym nadriadeným. Na slová premiéra Roberta Fica, podľa ktorého je Kováčik muž na správnom mieste, Sulík reagoval s tým, že Fico sám roky korupciu kryje. "Keby tam bol slušný a nebojácny človek, Robert Fico skončí v base," povedal líder liberálov.



Podpredseda SaS Ľubomír Galko upozornil na to, že Kováčik si sám prideľoval prípady a obchádzal elektronický systém. "V mene SaS apelujem aj na generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, aby sa pripojil k výzve na odchod Kováčika," uviedol s tým, že Čižnár ho tiež viackrát kritizoval. Dodal, že toto nie je vecou len opozície či koalície, ale poctivá práca špeciálneho prokurátora musí byť štátnym záujmom, aby na Slovensku bola korupcia spravodlivo postihovaná.



Kováčik dozoroval aj kauzu Gorila



Podľa SaS Kováčik dozoroval prípady ako financovanie Smeru-SD, kauzu Gorila, privatizovanie bratislavského letiska, kauzu Veľký Slavkov či kauzu Bašternák. Poslanec NR SR za SaS Alojz Baránik zdôraznil, že je potrebné zákonom stanoviť podmienky ktoré sprísnia výber špeciálneho prokurátora.



"Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik postupoval a postupuje pri vybavovaní všetkých spisov zákonným spôsobom. Vytrhnuté a do súvisu manipulatívne prezentované čísla úmyselne zavádzajú," uvádza sa v reakcii Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), ktorú agentúre SITA poskytla hovorkyňa Jana Tökölyová. Komentovať v článku opakovane uvedené zavádzajúce a vymyslené či nepresné a pravdu ignorujúce vyjadrenia považuje Úrad špeciálnej prokuratúry za stratu času, uvádza sa ďalej v stanovisku.



Na Úrade špeciálnej prokuratúry nie je žiadny iný prokurátor, ktorý by mal nulovú štatistiku podaných obžalôb. Pracuje ich tam 25. Na prokuratúre nefunguje elektronický systém prideľovania prípadov. O tom, kto čo dostane, rozhoduje Kováčik napísal Denník N. "Prideľuje si desiatky trestných vecí, a to len preto, aby osobne zabezpečil, že v nich nebude podaná obžaloba," podozrievajú Kováčika tí, čo naňho podali trestné oznámenie.



Reakcia Generálnej prokuratúry SR



Vo vyhlásení Generálnej prokuratúry SR, ktoré agentúre SITA poskytla jej hovorkyňa Andrea Predajňová, sa uvádza, že za svoje rozhodnutia nesie primárnu zodpovednosť špeciálny prokurátor.



"Väčšina trestných vecí do roku 2013 bola meritórne rozhodnutá dávno pred nástupom Jaromíra Čižnára do funkcie generálneho prokurátora (vymenovaný v júli 2013). Generálny prokurátor Jaromír Čižnár po nástupe do funkcie uložil pokyn špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi Kováčikovi, aby sa primárne venoval ako vedúci prokurátor predovšetkým riadiacej činnosti úradu a neprideľoval si konkrétne trestné veci," uvádza sa v stanovisku.



Postavenie špeciálneho prokurátora upravujú príslušné zákony. "Generálny prokurátor môže iba preskúmať právoplatne skončenú trestnú vec, resp. prípadne rozhodnúť o opravnom prostriedku v trestných veciach, ktoré osobne vydal špeciálny prokurátor, čo sa v minulosti stalo vo viacerých prípadoch (viď naposledy Bašternák)," píše sa v stanovisku.



Generálny prokurátor každý rok prednáša správu o činnosti prokuratúry v jednotlivých parlamentných výboroch a vystupuje s ňou aj pred poslancami Národnej rady Slovenskej republiky. "Bol to práve Jaromír Čižnár, ktorý navrhol, aby v rámci zlepšenia verejnej kontroly so správou o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR vystupoval pred poslancami NR SR špeciálny prokurátor samostatne," uzavrela Predajňová s tým, že návrh Čižnára si osvojili poslanci, ktorí pripravili legislatívny návrh a v roku 2016 sa stalo tak po prvý raz, čo v pléne so správou o činnosti ÚŠP vystúpil špeciálny prokurátor.



"Úrad špeciálnej prokuratúry je súčasťou v hierarchii Generálnej prokuratúry SR, ktorý má vysoko autonómne postavenie. Som toho názoru, že keď si časť správy vypracoval Úrad špeciálnej prokuratúry, zodpovedá za ňu pán špeciálny prokurátor, tak by ju mal aj predniesť," povedal Čižnár pred poslancami ešte v júli 2015.