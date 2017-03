Sulík uviedol dôvody, prečo podľa neho minister Richter kryje kauzu Čistý deň

Richter kryje kauzu

Medzistredisková zmluva

BRATISLAVA 23. marca (WebNoviny.sk) – Resocializačné centrum Čistý deň v Galante malo byť už dávno zatvorené. Povedal to líder strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík na štvrtkovej tlačovej besede s tým, že ak sa kauza nevyrieši do roku 2020, tak SaS ako súčasť novej vlády zabezpečí spravodlivé vyšetrenie a potrestanie vinníkov.Podľa Sulíka sú dva dôvody, prečo súčasný minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (Smer-SD) kauzu kryje. „Riaditeľka centra Zuzana Tománková musí niečo vedieť, robila na úrade vlády, alebo druhý dôvod, nikdy si nepriznať vinu, to je znak strany Smer-SD,“ povedal Sulík.„Už od leta počúvame o najnechutnejšej kauze Slovenska, o znásilnených dievčatách, zvrhlých učiteľoch, a minister ich chráni. Toto musí skončiť. Nesmie sa stať, aby vyskakovali stále nové nechutnosti a dôkazy o tom, čo sa v tom dome hrôzy dialo. Dávno mal byť zatvorený. Deti mali byť dávno v bezpečí,“ povedal Sulík.Dodal, že SaS a OĽaNO-NOVA budú presadzovať poctivé vyšetrenie tejto kauzy. „Vieme upozorňovať ľudí, ktorí si myslia, že premiér Robert Fico (Smer-SD) s tým nemá nič spoločné. Minister Richter je jeho nominant, dávno nemal byť ministrom,“ uviedol.Ako na tlačovej besede uviedla poslankyňa Natália Blahová (SaS), štát drží ochrannú ruku nad Čistým dňom. Dodala, že sa jej ozvali zamestnanci, ktorí nemôžu viac mlčať o fyzických trestoch, ktorým deti v centre čelili. Okrem toho sa dozvedela, že Čistý deň si vymieňal deti s iným resocializačným centrom.“Zamestnanci mi poskytli medzistrediskovú zmluvu, ktorú minister spomína v odôvodnení. Táto zmluva je výmenou dieťaťa medzi jedným a druhým zariadením. Vytvorili čierny fond na to, aby boli kurátori motivovaní posielať deti do Čistého dňa,“ povedala s tým, že podala trestné oznámenie s podozrením na subvenčný podvod. Priblížila, že prostredníctvom tejto zmluvy dochádza k zneužívaniu štátnych peňazí.Trestné oznámenie podľa Blahovej rieši Krajská prokuratúra v Trnave. Okrem toho Blahová podala podnet, ktorý skúma výbor pre práva dieťaťa z OSN. „Podnet skúma aj akreditačná komisia. Navrhla som, aby sa opätovne začalo konanie na odňatie akreditácie Čistému dňu,“ dodala. Zdôraznila, že všetci opoziční poslanci podpísali návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze na vyslovenie nedôvery ministrovi Richterovi.Podľa Eriky Jurínovej z OĽaNO minister postupuje diletantsky. „Prečo čaká na vyšetrenie kauzy orgánmi činnými v trestnom konaní? Nemá dostatok dôkazov na to, aby odobral akreditáciu?“ spýtala sa.

Zariadenie Čistý deň čelilo viacerým podozreniam zo zneužívania chovancov, ktoré preverovalo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, generálna prokuratúra i polícia, pričom vyšetrovanie niektorých prípadov ešte nie je ukončené. Ministerstvo napriek odporúčaniu Akreditačnej komisie Čistému dňu akreditáciu na vykonávanie činnosti vo februári neodobralo.