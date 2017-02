Sulík si bol spraviť test na drogy, Ficovi hrozí žalobou

BRATISLAVA 27. februára (WebNoviny.sk) – Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík je pripravený podať trestné oznámenie a civilnú žalobu na premiéra Roberta Fica, ktorý minulý týždeň povedal, že problémom SaS sú drogy.



Nečaká, že sa Fico ospravedlní .



Ako povedal Sulík v pondelok na tlačovej besede, chcem však Ficovi dať ešte šancu, aby vzal späť svoje tvrdenie.



"Nečakám, že sa ospravedlní. Stačí mi, keď zoberie tvrdenie späť. Ak nie, podám trestné oznámenie," vyhlásil Sulík s tým, že Fico by sa nemal spoliehať na to, že sa mu nič nestane, pretože SaS, keď sa stane súčasťou vlády, vymení štyroch funkcionárov v bezpečnostných zložkách.



Má ísť o pozície generálneho prokurátora, špeciálneho prokurátora, šéfa Národnej kriminálnej agentúry (NaKA) a polície. "Ak tam budú čestní ľudia a čestní sudca, Robert Fico skončí v base," dodal Sulík.



Výroky Fica spája s kritikou SaS na adresu Kováčika



Sulík si v pondelok bol spraviť test v Centre pre liečbu drogových závislostí u Ľubomíra Okruhlicu. Test bol negatívny. Sulík tvrdí, že drog ako kokaín alebo pervitín sa v živote nedotkol. Sulík tiež zdôraznil, že on radšej nebude poukazovať na niektorých členov vlády v tejto súvislosti.



Podpredseda SaS Ľubomír Galko označil Fica za podliaka. "Dávam mu verejnú ponuku, pôjdem na drogový test, ale poprosil by som, aby Robert Kaliňák tam išiel so mnou. Laboratórium si môže Kaliňák vybrať sám," vyhlásil Galko.



Sulík spája výroky Fica s kritikou SaS na adresu špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, ktorý zo 61 prípadov nepodal ani jedinú obžalobu.



"Vyzvali sme ho, aby odstúpil. Podľa hysterickej reakcie Fica sme trafili klinec po hlavičke. Fico však proti nemu nekoná, ale chráni ho. Vyšiel s ničím nepodloženými a podlými obvineniami, ktoré nestoja na fakte, len urážajú. Fico sa tým priznal, že Kováčik je tam na to, aby zametal kauzy Smeru pod koberec," vyhlásil s tým, že krivé útoky zasiahli každého z SaS. "Nie sme len politici, ale aj rodičia," dodal.