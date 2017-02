Sulík sa vyjadril k odchodu Mihála, hovorí o dvoch dôvodoch

BRATISLAVA 21. februára (WebNoviny.sk) - Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Jozef Mihál po odchode zo strany Sloboda a Solidarita opúšťa aj poslanecký klub SaS. Podľa informácií agentúry SITA bude v NR SR zatiaľ pôsobiť ako nezávislý poslanec.



O tom, že Jozef Mihál plánoval stranu Sloboda a Solidarita (SaS) opustiť, nevedeli všetci liberáli. Ako pre agentúru SITA povedal poslanec NR SR z SaS Martin Klus, konečné rozhodnutie Mihála opustiť SaS, ktoré urobil v pondelok, bolo pre neho prekvapením. "Veľmi rád by som sa s ním stretol a porozprával. Bol by som rád, keby zostal v poslaneckom klube SaS," povedal Klus, podľa ktorého Mihál odvádzal veľmi kvalitnú prácu. Avšak dodal, napriek menším nezhodám sa SaS netriešti..



Poliačik odchod neplánuje



Poslanec Martin Poliačik, ktorý prednedávnom riešil nedorozumenia s lídrom SaS Richardom Sulíkom, povedal, že o myšlienke Mihála vzdať sa miesta v strane vedel a dlhodobo sa o situácii v strane rozprávali.



"Hovorili sme aj o tom, ako sa v SaS cíti. Jeho odchod mi je veľmi ľúto, pretože sme mali na mnohé veci rovnaký názor a podporovali sme sa. Bol jednou z najvýraznejších osobností strany," reagoval s tým, že Mihál bol okrem Sulíka posledný člen prípravného výboru, ktorý stranu zakladal. Dodal, že on sa v súčasnosti podobný krok urobiť nechystá.







Pre podpredsedníčku NR SR za SaS Luciu Ďuriš Nicholsonovú bol Mihál najkvalitnejším človekom a odborníkom, ktorý tvoril neoddeliteľnú súčasť SaS. "Jeho rozhodnutie zrelo dlho a ja ho chápem. Je mi to veľmi ľúto. Keď Richard Sulík nedávno hovoril o krídlach, vďaka ktorým SaS lieta, dnes o to krídlo práve prišiel," povedala.



Rozhodnutie Mihála opustiť stranu vníma poslanec NR SR za SaS Peter Osuský ako brexit. "Neteší ma to, ale jeho rozhodnutie si ctím," povedal. Podľa neho však ľudia v SaS majú slobodu názorov a ak niekto považuje za dostatočný dôvod odlišnosť názorov, nemyslí si, že ho treba ukameňovať. Aj on sám má odlišné názory na zahraničnú politiku ako líder Sulík, a napriek tomu v strane zotrváva. Kto Mihála na poste podpredsedu SaS nahradí podľa neho nie je dôležité.



Mihál si chce oddýchnuť od politiky



Saskár Jozef Rajtár vnímal, že Mihál mal práce veľmi veľa. "Intenzívne sa venuje daňovým a odvodovým témam a vnímal som, že potrebuje odľahčiť," povedal pre agentúru SITA s tým, že podľa neho je logické, že sa vzdal časti politických povinností. Zdôraznil, že SaS je strana, v ktorej sa o veciach priebežne diskutuje a podľa neho nikto iný zo strany odchádzať neplánuje.



Z parlamentnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) po ôsmich rokoch odchádza poslanec Národnej rady SR a zakladajúci člen SaS Jozef Mihál. Agentúru SITA o tom po rokovaní Predsedníctva strany Sloboda a Solidarita informovala v pondelok hovorkyňa strany Katarína Svrčeková s tým, že Mihál sa zo strany rozhodol vystúpiť.



"Pre jeho rozhodnutie máme pochopenie, pretože bol dlhodobo pod časovým tlakom, ktorý vyplýval z jeho verejných, straníckych funkcií a pravidelných školiteľských aktivít v oblasti daní a odvodov," uviedla SaS s tým, Mihál si chce od politiky oddýchnuť, chce sa venovať prednáškovej činnosti a rodine.