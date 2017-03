Sulík sa podľa Danka názorovo hľadá, s vystúpeniami europoslancov bol spokojný

BRATISLAVA 31. marca (WebNoviny.sk) – Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík dnes meškal na rokovanie NR SR, pretože mu podľa predsedu parlamentu Andreja Danka prekážal papalášizmus, akým boli europoslanci prijatí.



„Jeden poslanec meškal, lebo považuje za papalášizmus, keď pustím hymnu jedného štátu, ktorý by mal milovať a Európskeho parlamentu. To ma trošku mrzelo. Sulík sa názorovo hľadá a bojuje medzi europoslancom a slovenským lídrom opozície. Nemyslím, že je to papalášizmus,“ vyhlásil Danko..





S vystúpeniami poslancov Európskeho parlamentu je Danko spokojný. „Treba približovať politiku EÚ ľuďom. Ľudia sú citliví na neschopnosť riešiť problémy. Migrácia spôsobuje skepticizmus,“ konštatoval Danko s tým, že takéto vystúpenia by sa mohli opakovať raz do roka, alebo raz za šesť mesiacov. Danko si myslí, že tento formát je použiteľný aj v iných európskych parlamentoch.



Z trinástich slovenských europoslancov prišli deviati. Zvyšní sa z pracovných dôvodov ospravedlnili.





Podpredseda parlamentu Béla Bugár upozornil, že možnosť vystupovať v NR SR získali europoslanci v novom Rokovacom poriadku, do ktorého to presadil Danko. „Funguje to, lebo europoslanci musia zastupovať naše záujmy, ale musia poznať aj problémy, ktoré nastolili dnes poslanci NR RR. Cieľ bol sprostredkovať občanom, čo europoslanci robia,“ povedal Bugár.