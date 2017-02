Sulík ohrozuje vznik koalície pred voľbami, varuje Hlina

BRATISLAVA 28. februára (WebNoviny.sk) – Koalícia SaS, OĽaNO a KDH je pred regionálnymi voľbami podľa predsedu KDH Alojza Hlinu ohrozená. Ako napísal na sociálnej sieti, dôvodom je, že Richard Sulík sa odmieta s ním stretnúť, pokiaľ sa mu verejne neospravedlní za tvrdenia, podľa ktorých má Sulík slovník neonacistu.



Poverený vyjednávať je Galko .



"Odhliadnuc od toho, že nevidím dôvod, pre ktorý by som sa mal ospravedlniť, je tento štátnický postup zo strany Sulíka zaujímavý. Sulík sa stihol doteraz stretnúť s kdekým, ale odmieta stretnutie s predsedom konzervatívnej strany. Čisto teoreticky, ak by aj dôvod na ospravedlnenie existoval, je takéto podmieňovanie štátnickým prístupom a príspevkom k stabilizácii politickej scény," napísal Hlina na sociálnu sieť.



Podľa Sulíka však SaS žiadne dohody neblokuje. Na tlačovej besede dnes uviedol, že za SaS je poverený vyjednávať Ľubomír Galko. "Galko je vybavený všetkými právomocami, aby uzavrel dohody. Nevidím dôvod sa baviť s ľuďmi, ktorí ma označujú za neonacistu," vyhlásil Sulík.



SaS širokú koalíciu do volieb vidí ako správnu cestu



Predseda OĽaNO v decembri oznámil, že strana SaS a hnutie OĽaNO, ktoré vytvorili koalíciu do volieb do orgánov VÚC na jeseň 2017 vo všetkých ôsmich samosprávnych krajoch, pravdepodobne priberú do koalície aj neparlamentné Kresťanskodemokratické hnutie.



"Hnutie OĽANO bude preto na spoločných rokovaniach s SaS, s ktorou sa už na spoločnom postupe dohodlo, presadzovať pripojenie aj tretieho partnera KDH," povedal vtedy predseda OĽaNO Igor Matovič pre agentúru SITA.



SaS širokú koalíciu do volieb vidí ako správnu cestu. "Rokovania o postupe vo voľbách do VÚC stále prebiehajú, širokú koalíciu však už teraz vidíme ako správnu cestu. O záveroch rokovaní budeme informovať začiatkom budúceho roka," povedala v decembri pre agentúru SITA hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková. Liberáli a OĽaNO budú ostatné strany prizývať po vzájomnej dohode.