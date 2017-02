Sulík je mimo, myslí si Blaha. Kto je lídrom opozície

BRATISLAVA 25. februára (WebNoviny.sk) – Opozícia v súčasnosti podľa poslanca NR SR Petra Pčolinského (Sme rodina) nemá lídra. Ako povedal v sobotu v rozhovore pre agentúru SITA, usudzuje tak z toho, čo vidí, kto sa ako správa, kto koho rešpektuje, alebo nie.



"Igor Matovič bojuje na všetkých frontoch. SaS chýba jasný líder. Kotlebovci bojujú s každým. My sa snažíme komunikovať s každým, ale je to ťažké," vyhlásil s tým, že líder opozície by mal mať manažérske a komunikačné schopnosti, aby bol schopný potlačiť vlastné záujmy. "Líder by mal mať prirodzenú autoritu. Takýto človek však dnes neexistuje. Novinári takého človeka dlho hľadajú. Na politickej scéne ale nie je," povedal. Podľa Pčolinského sa mnohí politici na lídra hrajú, ale vždy to stroskotá na ich vlastnom egu a neschopnosti komunikovať s partnermi..



Poslankyňa hnutia Sme rodina Adriana Pčolinská tvrdí, že hra na lídra opozície je úplne nezmyselná, nijakým spôsobom totiž nezlepší život ľuďom na Slovensku. "Keďže nás k nejakej zásadnejšej spolupráci ostatné opozičné strany nepozývajú, pomáhame ľuďom a snažíme sa, aby sme pre nich boli lídrom my," povedala pre agentúru SITA.



Podľa podpredsedu hnutia Sme rodina Milana Krajniaka je lídrom opozície predseda SaS Richard Sulík, pretože je to predseda najsilnejšej opozičnej strany. "Čo bude o polroka uvidíme, ale momentálne je to takto," povedal pre agentúru SITA. Predseda Sme rodina Boris Kollár nad tým, kto je líder opozície, v živote nerozmýšľal. "Ja rešpektujem moju stranu. Nikdy som si nepovedal, že by som mal mať úctu k nejakému lídrovi. Opozícia lídra momentálne nemá," uviedol pre agentúru SITA.



Viacerí sa zhodujú na Sulíkovi



Lídrom opozície je podľa poslanca SaS Martina Poliačika predseda najsilnejšej opozičnej strany, teda Sulík. Poliačik odmieta, že by Sulík trávil väčšinu času mimo Slovenska. "Sulík má schopnosť vyjednávať dohody a má záujem o problémy na Slovensku," uviedol dôvody, pre ktoré považuje Sulíka za lídra.



Jeho stranícky kolega Juraj Droba považuje za opozičného lídra odborný tím SaS na čele s predsedom Sulíkom. "Sme jedinou reálnou alternatívou voči vláde Roberta Fica. Sulík podrástol a vyzrel a dokáže vyviesť Slovensko zo súčasného žalostného stavu," povedal Droba pre agentúru SITA. Sulík sa k otázke nechcel vyjadrovať. "Prenechám to politológom," povedal.



Vyššie percentá nemusia podľa poslankyne NR SR Eriky Jurinovej (OĽaNO) v opozícii automaticky určovať líderstvo . "Dôležité je, aby opozícia spolupracovala. Nemusíme sa pretláčať, ale mali by sme ukázať, že spolupracujeme. Dnes to beriem tak, že ide o boj opozície proti tomu, kto ide proti ľuďom," povedala pre agentúru SITA.



Sulík je mimo a cítiť to, myslí si Blaha



Poslanec NR SR za Smer-SD Ján Podmanický považuje za lídra opozície predsedu OĽaNO Igora Matoviča, ktorému praje, aby ešte dlhé a dlhé roky zostal na čele slovenskej opozície. Ako povedal Podmanický v sobotu pre agentúru SITA, keďže predseda SaS Richard Sulík nepôsobí na Slovensku, považuje za lídra opozície práve Igora Matoviča.



"Zároveň však je aj hlavnou prekážkou spojenia opozície, za čo môžeme tomuto lídrovi opozície len a len poďakovať. Každá vládna koalícia si môže len želať takého opozičného lídra, akého máme na Slovensku. Aj preto som bol od začiatku proti tomu, aby sme Igorovi Matovičovi uložili sankciu straty mandátu," vyhlásil Podmanický. Navyše podľa neho pre vládnu koalíciu je potešiteľné aj to, že líder opozície patrí k najnepopulárnejším politikom v spoločnosti.



Podmanického stranícky kolega Ľuboš Blaha si myslí, že opozícia nemá lídra v tom zmysle, akým bol kedysi Mikuláš Dzurinda. "Sulík je mimo a cítiť to. Navyše má slabú autoritu doma aj v zahraničí. Matovič je viditeľnejší, ale absolútne bez autority, lebo je šašo a iba sa teatrálne predvádza. Tým pádom opozícia nemá lídra a pôsobí čisto deštruktívne," povedal Blaha v sobotu pre agentúru SITA. Podľa premiérovho poradcu Erika Tomáša líder je človek, ktorý má schopnosť viesť štát. "Pri všetkej úcte takého v súčasnosti v opozícii nevidím," uviedol pre agentúru SITA.



Líder musí aj spájať, nie len rozdeľovať



Podľa predsedu SNS Andreja Danka ak má byť lídrom opozície Sulík, tak to hovorí za všetko. Pre agentúru SITA povedal, že líder by mal byť človek, ktorý je slušný a jeho slovo platí. Predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák má dojem, že opozícia vôbec nemá lídra. "Lídrom opozície by mal byť človek, s ktorým sa dá normálne komunikovať, je rozvážny a dokáže čítať súvislosti. Nerobí prvoplánovo závery. Čo povie to platí," uviedol v rozhovore pre agentúru SITA.



Predseda Most-Híd Béla Bugár otázku líderstva považuje za ťažkú. "Lídrom opozície sa snaží byť Matovič, ale jeho výsledkom je, že mu odchádzajú z poslaneckého klubu ľudia. Sulík je zas v Európskom parlamente. Opozícia dnes nemá jednoznačného lídra," povedal pre agentúru SITA.



Líder podľa neho musí udávať témy, ale musí aj spájať, a nie rozdeľovať. "Je to však vec opozície," dodal. Predseda poslaneckého klubu Most-Híd Gábor Gál považuje za lídrov opozície Jozefa Mihála alebo Miroslava Beblavého. "Aspoň oni dvaja niekedy rozprávajú k veci," povedal pre agentúru SITA.



Kotleba je skutočným lídrom, myslí si Uhrík



Ďalšia poslankyňa OĽaNO Veronika Remišová v parlamente vidí dve výrazné opozičné strany - OĽaNO a SAS, ktoré dobre spolupracujú. "Hľadanie lídra tri roky pred voľbami sa mi zdá trochu zbytočné a kontraproduktívne. Navyše, často v politike vidíme osobnosti, ktoré zo strán odchádzajú a zakladajú si nové, vlastné strany, alebo pôsobia samostatne. Krajine to veľa dobrého neprináša," povedala pre agentúru SITA. V súčasnej politike jej chýba tímová spolupráca a vidí to aj na vládnej koalícii.



"Vládna koalícia síce jasného lídra má, to však nebráni, aby mu koaliční partneri skákali po hlave a snažili sa navzájom si kradnúť priazeň voličov. V takejto situácii však prehrávajú predovšetkým občania. Preto by sme sa mali sústrediť najmä na konštruktívnu spoluprácu a hľadanie riešení pre ľudí, a nie na to, kto je čoho lídrom," zdôraznila.



Podpredseda Kotlebovej Ľudovej strany Naše Slovensko Milan Uhrík si myslí, že takzvaná štandardná opozícia nemá lídra a je riadená chaoticky. "Lídrom skutočnej opozície je Marián Kotleba," povedal pre agentúru SITA. Úlohou opozície je podľa neho byť protiváhou vládnej garnitúry a to spĺňa len ĽS NS. "V parlamente sa tvária, že sú to opozičné strany, ale na krajskej úrovni spolupracujú so Smerom a opozičnosť sa tam vytráca," dodal.