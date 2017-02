Súdna rada rozhodla, koho predloží prezidentovi na odvolanie

BRATISLAVA 1. februára (WebNoviny.sk) – Súdna rada opäť rozhodovala o predložení sudcov, ktorí dovŕšili vek 65 rokov, na odvolanie z funkcie prezidentovi Andrejovi Kiskovi. Na zozname mali 36 mien, vrátane súčasnej predsedníčky Najvyššieho súdu SR Daniely Švecovej.



Členovia rady v tajnom hlasovaní rozhodli, že prezidentovi na odvolanie z funkcie sudcu predložia štvoricu sudcov - Helenu Kosorínovú (Krajský súd v Bratislave), Evu Michalcovú a Emu Novodomcovú (Krajský súd Banská Bystrica) a Miroslava Šantu (Okresný súd Zvolen). Vyplýva to zo zverejnenej zápisnice z rokovania rady. Okrem Daniely Švecovej boli na zozname aj ďalší štyria sudcovia Najvyššieho súdu. Hlasovalo sa napríklad aj o šéfovi Združenia sudcov Slovenska Jurajovi Sopoligovi či o Danielovi Švábym, ktorý momentálne pôsobí ako sudca Súdneho dvora EÚ. .



Za návrh na predloženie Daniely Švecovej na odvolanie z funkcie sudkyne zo 14 hlasujúcich členov rady sa vyslovili štyria, proti boli siedmi a zdržali sa traja. Šéfka Súdnej rady Jana Bajánková na margo Švecovej uviedla pre médiá, že je to dlhoročná sudkyňa, odborník vo svojom fachu. "Za sebou ma množstvo kvalitných rozhodnutí, jej odbornosť je absolútne nespochybniteľná," zdôraznila a dodala, že má jej podporu.



Súdna rada SR tajným hlasovaním rozhoduje, koho predložila spomedzi sudcov nad 65 rokov prezidentovi na odvolanie z funkcie. Tak A. Kiska, ako aj členovia rady sa minulosti zhodli na tom , že existujúca platná úprava je nedostatočná. Na zmenu ústavy, ktorá by presne stanovila vek odchodu sudcu do dôchodku, sa však v minulom volebnom období nenašla politická vôľa. Ak by bol presne stanovený vek sudcu, kedy odchádza do dôchodku, do celého procesu by sa vniesla podľa Kisku väčšia transparentnosť a poriadok. Sudcovia by presne vedeli, že po dovŕšení istého veku im funkcia automaticky zaniká a nečakalo by sa na to, kedy a či vôbec ich rada predloží na odvolanie.