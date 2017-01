Sudcovské miesta by sa mali obsadzovať transparentnejšie

BRATISLAVA 13. januára (WebNoviny.sk) – Vyššiu mieru transparentnosti, ako aj pružnejšie obsadzovanie voľných sudcovských miest si ministerstvo spravodlivosti sľubuje od zavedenia hromadných výberových konaní. Ich vznik rezort navrhuje v novele zákona o sudcoch a prísediacich, ktorú predložili do medzirezortného pripomienkového konania.



Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská zdôraznila, že aj tento krok by mal prispieť k zefektívneniu súdnictva a k zlepšeniu prístupu k spravodlivosti. Verí, že systém umožní plynulé obsadzovanie voľných miest na jednotlivých súdoch.



Rezort k tejto zmene pristupuje preto, lebo čas od uvoľnenia sudcovského miesta až po jeho obsadenie je hlavne po zavedení previerok veľmi dlhý.



Permanentne je neobsadených stále sto miest, čo je reálny problém, uviedla šéfka rezortu spravodlivosti. Zároveň podľa nej veľké výberové konanie môže priniesť aj vyššiu kvalitu. Inak sa hlásia kandidáti do výberového konania pri obsadzovaní vyššieho počtu miest, a inak, keď sa obsadzuje jedno, dodala.



Výberové konanie po novom už na jeseň



Termín hromadného výberového konania určí Súdna rada SR, v jednom termíne bude výber vo všetkých krajoch. Výberové komisie budú päťčlenné po dvaja zástupcovia v komisii budú za súdnu radu, dvaja budú nominanti ministerstva spravodlivosti a jeden zástupca z kraja.



Prvé hromadné výberové konanie podľa nových pravidiel by sa mohlo konať už túto jeseň, následne sa bude ešte čakať na preverenie a tak prvé zoznamy úspešných kandidátov za jednotlivé kraje by mohli byť k dispozícii na jar 2018. Tak, ako sa budú uvoľňovať konkrétne miesta, tak bude Súdna rada SR kandidátov navrhovať prezidentovi na vymenovanie za sudcu.



Po vymenovaní na súd musí sudca na ňom pobudnúť aspoň päť rokov, pokiaľ nebude mať nejaké zásadne dôvody na preloženie. Kandidáti si musia byť toho vedomí, že napríklad v rámci Prešovského kraja môžu skončiť na súde v Prešove, ale aj v Bardejove, dodala Žitňanská.



Zmena v systéme hodnotenia práce sudcov



Novela prinesie zmenu aj v systéme hodnotenia práce sudcov. Systém je zavedený od roku 2010 a v súčasnosti kolegovia hodnotia kolegov, pripomenula ministerka.



Súdna rada by mala po novom kreovať na úrovni krajov hodnotiace trojčlenné komisie. Ich členovia by mali byť skúsení sudcovia pred koncom kariéry a výsledky hodnotenia ich práce budú verejné. Jednoznačne chceme profesionalizovať hodnotenie, zdôraznila ministerka.



Ministerstvo chce tiež, aby dohľad nad plynulosťou disciplinárnych konaní sudcov mala Súdna rada. Žitňanská verí, že tento krok napomôže k zefektívneniu ich fungovaniu. Ak by to nepomohlo, budeme sa témou opätovne zaoberať, dodala.