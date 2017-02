Sudán prepustí Petra Jaška odsúdeného na 24 rokov za špionáž

PRAHA/CHARTÚM 26. februára (WebNoviny.sk) - Sudánsky prezident Umar Bašír nariadil prepustenie 53-ročného českého občana Petra Jaška, ktorého v africkej krajine odsúdili na 24 rokov väzenia za špionáž a podnecovanie nenávisti.



Zaorálek vyjadril radosť nad uzavretím prípadu .



V nedeľu to oznámil sudánsky minister zahraničných vecí Ibráhím Ghandúr na spoločnej tlačovej konferencii s českým kolegom Lubomírom Zaorálkom, ktorý je na návšteve Sudánu. Informácie priniesol spravodajský portál Novinky.cz.



Prezident Bašír odpustil trest českému občanovi Jaškovi v záujme dobrých vzťahov medzi Sudánom a Českou republikou, zdôvodnil vývoj udalostí Ghandúr. Podľa jeho ďalších slov Jaška ešte v nedeľu odovzdajú do rúk ministra Zaorálka a spoločne odídu do ČR.



Zaorálek priletel do sudánskeho hlavného mesta Chartúm v nedeľu práve preto, aby presadil prepustenie kresťanského humanitárneho pracovníka Jaška. Zaorálek vyjadril na tlačovej konferencii radosť nad uzavretím prípadu.



Čecha zadržali spolu s troma Afričanmi



Jaška zadržali v decembri 2015 spolu s troma Afričanmi. Charitatívna organizácia Release International, ktorá pomáha tamojším kresťanom, uviedla, že mužov stíhali za údajné financovanie protivládneho hnutia v oblasti Darfúr a v sudánskom štáte Južný Kordofán.



Podľa organizácie však chcel Jašek iba pomôcť študentovi z Darfúru, ktorý utrpel popáleniny pri demonštrácii.



V januári sudánsky súd poslal Čecha do väzenia za vstup do krajiny bez víz, za špionáž, za zhotovovanie fotografií vo vojenských zónach a za vyvolávanie nenávisti medzi skupinami obyvateľstva. Jaškovi hrozil trest smrti, dodal portál Novinky.cz.