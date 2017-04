Súd zamietol protest prokurátora, Slavomír z tragickej havárie v Lúčke ostáva na slobode

PREŠOV 11. apríla (WebNoviny.sk) - Mladý vodič zodpovedný za tragickú nehodu pri Lipanoch v okrese Sabinov, pri ktorej zomreli traja mladí ľudia, definitívne nebude stíhaný vo väzbe.



Rozhodol o tom v utorok Krajský súd v Prešove, ktorý zamietol sťažnosť prokurátora voči rozsudku prešovského Okresného súdu z 5. apríla. „Rozhodnutie okresného súdu o zamietnutí návrhu prokurátora na vzatie obvineného do väzby tak ostalo v platnosti,“ informovala agentúru SITA hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová. .



Mladík svoje konanie oľutoval



Polícia 18-ročného Slavomíra A. obvinila zo zločinu usmrtenia a ublíženia na zdraví a umiestnila ho do cely policajného zaistenia v Prešove. Senát okresného súdu však rozhodol o jeho stíhaní na slobode pre nesplnenie formálnych podmienok väzby. Rozsudkom to teraz potvrdil aj odvolací súd.





Ako dodala Petrufová, senát sa stotožnil s argumentmi prvostupňového súdu. Vyhodnotil, že v danom prípade vzhľadom na okolnosti skutku nie je nutné, aby bol obvinený stíhaný väzobne. Neboli na to totiž splnené zákonné podmienky, predovšetkým, že v prípade ide o nedbanlivostný trestný čin.



Mladík navyše svoje konanie pred súdom opätovne oľutoval a v prípravnom konaní spolupracuje. „Nie je teda predpoklad, aby ušiel a neboli teda naplnené ani podmienky útekovej väzby,“ dodala Petrufová.



Zahynuli dvaja chlapci a dievča



Tragédia sa stala v noci z 31. marca na 1. apríla v chatovej oblasti za obcou Lúčka. Vozidlo Suzuki JLX sa na poľnej ceste viackrát prevrátilo a zostalo stáť na kolesách vedľa cesty. O život prišli dvaja chlapci vo veku 17 a 18 rokov a jedno 17-ročné dievča.



Zranilo sa aj ďalších päť spolujazdcov vo veku od 17 do 19 rokov. Vodičom bol 18-ročný Slavomír A., ktorý z havárie vyviazol bez vážnejších zranení. V krvi mu namerali 0,42 promile alkoholu. Mladíkovi hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov.