Súd zamietol dekrét proti imigrantom, Trump sa chce odvolať

WASHINGTON 10. februára (WebNoviny.sk) - Americký federálny odvolací súd v San Franciscu rozhodol, že neobnoví platnosť nariadenia prezidenta Donalda Trumpa, ktorým obmedzuje vstup cestujúcich z vybraných siedmich moslimských krajín a prisťahovalcov do USA. Oznámil to v noci na piatok odvolací súd.



Federálny sudca v Seattli minulý týždeň dočasne zablokoval Trumpov cestovný zákaz. Americká administratíva sa proti tomuto dočasnému zablokovaniu odvolala a kauzu riešil spomínaný odvolací súd v San Franciscu. Štát Washington, Minnesota a ďalšie štáty vyhlasovali, že odvolací súd by mal povoliť, aby dočasné zablokovanie zákazu zostalo v platnosti, kým kauza neprejde celým právnym systémom..







Trump v piatok uviedol, že napadne rozhodnutie federálneho odvolacieho súdu. "Stretneme sa na súde, ohrozená je bezpečnosť štátu," napísal Trump na Twitteri po jednomyseľnom rozhodnutí trojčlenného senátu odvolacieho súdu v San Franciscu.



Trump nariadením z 27. januára zakázal na 90 dní vstup do USA cestujúcim z Iránu, Iraku, Líbye, Somálska, Sudánu, Sýrie a Jemenu a tiež všetkým utečencom na 120 dní - výnimkou sú utečenci zo Sýrie, ktorým zakázal vstup na neurčitý čas. Trump obhajoval svoj krok bezpečnostnými dôvodmi.