Súd rozhodne o odvolaniach v kauze Veľký Slavkov

BRATISLAVA 9. januára (WebNoviny.sk) – Na stredu je na Krajskom súde v Bratislave opätovne naplánované verejné zasadnutie k odvolaniam v kauze Veľký Slavkov. Vo veci sa pôvodne malo rozhodnúť už v októbri, obhajkyňa obžalovaného sa však zo zasadnutia ospravedlnila.



Okresný súd Bratislava I uznal Branislava B., ktorý bol v minulosti námestníkom Slovenského pozemkového fondu (SPF), vinným zo zneužitia právomoci verejného činiteľa v septembri 2015. Súd ho odsúdil na dva roky odňatia slobody s podmienečným odkladom na tri roky.



Prokuratúra podala na Branislava B. obžalobu v marci 2012. V čase jeho poverenia na riadenie a zastupovanie Slovenského pozemkového fondu od 29. marca 2007 do 10. apríla 2007 podľa obžaloby nechal vypracovať a podpísal viaceré zmluvy s reštituentmi o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Veľký Slavkov a iných lokalitách (Vígľaš, Podkonice, Baláže).



Prokuratúra tvrdí, že pri týchto zmluvách nebol dodržaný úradný postup organizačných útvarov Slovenského pozemkového fondu pri uzatváraní zmlúv. Podľa riadneho postupu sa totiž reštituenti mali obrátiť so žiadosťou na regionálne úrady fondu.



Branislav B. následne požiadal o vklad týchto zmlúv, pričom podľa prokuratúry pri ich vypracovaní uviedol nesprávny dátum ich vypracovania a podpisu tak, aby sa krylo s obdobím jeho poverenia na zastupovanie generálneho riaditeľa SPF.



Okresný súd v júli 2012 konanie voči Branislavovi B. zastavil, lebo podľa neho neboli naplnené zákonné znaky skutkovej podstaty prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Chýbala mu subjektívna stránka, teda Branislav B. podľa súdu nebol verejný činiteľ.



Prokuratúra uspela so sťažnosťou proti tomuto verdiktu. Krajský súd v Bratislave zrušil 15. decembra 2012 rozhodnutie prvostupňového súdu. Dôvodom však bola skutočnosť, že nižší súd nerozhodoval na pojednávaní, ale od stola. Preto muselo byť vytýčené hlavné pojednávanie.



Kauza Veľký Slavkov vyvolala vládnu krízu prvého Ficovho kabinetu, v ktorom boli so Smerom-SD aj SNS a ĽS-HZDS. Práve Mečiarova strana do fondu nominovala Branislava B.



O funkciu v čase kauzy prišiel minister pôdohospodárstva Miroslav Jureňa. Vláda odvolala správnu a dozornú radu Slovenského pozemkového fondu. Kabinet zmrazil akékoľvek nakladanie s pozemkami v správe SPF. Napokon sa menili aj pravidlá prevodov pozemkov v reštitučných prípadoch.