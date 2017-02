Súd nebráni žalobe na Armstronga, ide o 100 miliónov dolárov

Americký federálny súd odmietol zablokovať vládnu žalobu na bývalého cyklistu Lancea Armstronga, ktorá pochádza ešte z rokov 2010, resp. 2013.....

AUSTIN 14. februára (WebNoviny.sk) - Americký federálny súd odmietol zablokovať vládnu žalobu na bývalého cyklistu Lancea Armstronga, ktorá pochádza ešte z rokov 2010, resp. 2013. V žalobe na 100 miliónov dolárov ide o zneužitie sponzorských peňazí, ktoré spoločnosť U.S. Postal Service platila cyklistickému tímu, v ktorom Armstrong účinkoval v rokoch 1998 - 2005.



Armstrong sa v roku 2013 verejne priznal k systematickému dopovaniu počas kariéry, v ktorej sedemkrát ovládol najväčšie etapové preteky na svete Tour de France. Všetky tituly z TdF, ako aj ďalšie cyklistické ocenenia, ktoré patrili do predmetného "čierneho dopingového obdobia", mu následne odobrali..



Pôvodne Armstronga zažaloval jeho kolega



Pôvodne Armstronga zažaloval jeho bývalý tímový kolega Floyd Landis, federálna vláda sa pripojila o tri roky neskôr po Američanovej verejnej dopingovej spovedi. Landis vo svojej žalobe tvrdí, že Armstrong a jeho vtedajší tím US Postal Service spáchali podvod voči vláde, keď jazdil pod vplyvom zakázaných látok, čo neskôr verejne priznal.



Podľa súdnych záznamov z tímového kontraktu na podporu cyklistov v US Postal Service z pôvodných vyše 32 miliónov dolárov podpory vtedy Armstrongovi pripadlo 13,5 mil. USD. Zákon umožňuje vymáhať od Armstronga všetky tieto peniaze plus odškodné, ktoré Landis požaduje vo výške 25%. Podľa právnikov žalujúcej strany ide o porušenie federálneho zákona o sprenevere.



Armstrong tvrdí, že nedlhuje ani cent



Armstrong na svoju obranu tvrdí, že nedlhuje spoločnosti US Postal Service ani cent, lebo tá si vďaka reklame s jeho osobou zarobila oveľa vyššie čiastky než je tá, ktorú do neho investovali. Armstrongovi právnici si myslia, že to môže byť až 100 miliónov dolárov.



Právnik Floyda Landisa Paul D. Scott bol viditeľne potešený posunom situácie v prospech svojho klienta a vlády. "Cieľová čiara, pán Armstrong, sa nezadržateľne blíži," povedal Scott. Podľa právnikov 45-ročného Texasana sú výhrady namierené proti Armstrongovi založené na špekuláciách a zveličovaní, a nie na dôkazoch podporených životaschopnými právnymi teóriami. "Neexistuje žiadny reálny dôkaz o vzniknutej finančnej ujme. Nech si teda vláda rozbehne prípad, ktorý za žiadnych okolností nemôže vyhrať," vyjadril sa Armstrongov zástupca Elliott Peters.