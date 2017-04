Súčasná vládna koalícia podľa Poliačika nemá témy, je hodnotovo a politicky úplne vyprázdnená

BRATISLAVA 29. apríla (WebNoviny.sk) - Súčasná vládna koalícia nemá témy, je hodnotovo a politicky úplne vyprázdnená.



V rozhovore pre agentúru SITA to povedal opozičný poslanec NR SR za SaS Martin Poliačik s tým, že od momentu zostavenia je vláda v defenzíve. „Prichádza kauza za kauzou. Jediný, ako-tak úspešný člen vlády, je ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd)," povedal. .



Očakáva, že SaS bude tvoriť vládu



Práve toto je jeden z dôvodov, prečo po najbližších parlamentných voľbách očakáva, že SaS bude tvoriť novú vládnu koalíciu.



Ako dodal, vie si predstaviť aj spoluprácu s novovznikajúcou stranou nezaradených poslancov národnej rady Miroslava Beblavého a odídenca z SaS Jozefa Mihála. Poliačik vníma novú stranu nezaradených poslancov NR SR za pochopiteľný.





„Je jasné, že v momente, keď sa spojí pár ľudí, ktorí v politike majú záujem meniť veci zásadným spôsobom, tak inak ako bez politického subjektu sa to nedá. Potom, čo Progresívne Slovensko nechalo vlnu záujmu u ľudí vyfučať a prezident vyhlásil, že nebude súčasťou parlamentných volieb vo forme silného politického hráča, tak pre Mira Beblavého iná možnosť nebola. Myslím, že s Jožom Mihálom to majú teraz z hľadiska dopytu v spoločnosti nastavené dobre a ja budem iba rád, ak na základe ich snahy vyrastie pre SaS potenciálny koaličný partner," povedal.



Páči sa mu smer KDH



Zároveň si myslí, že by bola škoda, keby skupina ľudí, ktorá s nimi spolupracuje, z politiky vypadla. „Ak dokážu na seba naviazať ďalších ľudí, možno aj z prostredia Progresívneho Slovenska a aj v regiónoch predstavia svoju víziu, mohli by byť v budúcej reformnej vláde cennou posilou," uviedol.



Liberál je otvorený aj spolupráci s OĽaNO, ktorá dlhodobo funguje, ale aj diskusii s mimoparlamentným Kresťanskodemokratickým hnutím. „Páči sa mi, akým smerom sa uberá KDH. Samého ma prekvapuje, že to hovorím, ale líder Alojz Hlina robí dobrú prácu, čo sa týka vnútornej prestavby KDH. Zjavne začal počúvať a dá si poradiť od skúsenejších ľudí," uzavrel.



