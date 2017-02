Súčasná koalícia by nemala väčšinu, SNS je v prieskume piata

Ak by sa parlamentné voľby konali najbližší víkend, ich víťazom by sa stala strana Smer-SD so ziskom 27,1 percenta hlasov. Na druhom mieste....

BRATISLAVA 27. februára (WebNoviny.sk) - Ak by sa parlamentné voľby konali najbližší víkend, ich víťazom by sa stala strana Smer-SD so ziskom 27,1 percenta hlasov. Na druhom mieste by skončila strana Sloboda a Solidarita, ktorú by volilo 13,8 percenta opýtaných, tesne za ňou nasleduje Ľudová strana Naše Slovensko s 13 percentami.



Vyplýva to z telefonického prieskumu, ktorý v dňoch 18. až 25. februára pre agentúru SITA uskutočnila agentúra Polis Slovakia na vzorke 1 311 respondentov. .



V poradí štvrtou stranou je podľa prieskumu OĽaNO-NOVA so ziskom 12,1 percenta hlasov, na ďalšom mieste je Slovenská národná strana s deviatimi percentami a strana Sme rodina Borisa Kollára, ktorá by dostala 8,1 percenta hlasov respondentov. Do parlamentu by sa tesne dostali Most-Híd a KDH, oba politické subjekty s podporou 5,4 percenta.



Poslanecké kreslá by si tak rozdelilo osem strán. Smer-SD by získal 43 kresiel, SaS 22, ĽS NS 21 a OĽaNO-NOVA 19. Slovenská národná strana by mala 14 poslancov, Sme rodina 13 a Most-Híd a KDH po deväť poslancov. Z toho vyplýva, že súčasná vládna koalícia by mala v parlamente 66 kresiel. Preferencie sú vyrátané zo 62-percentnej volebnej účasti. Nerozhodnutých bolo 20 percent respondentov a voliť by nešlo 18 percent.