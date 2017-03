Sú známe výsledky pitvy speváka Georgea Michaela

BRATISLAVA 7. marca (WebNoviny.sk) - Anglický spevák George Michael zomrel prirodzenou smrťou. Vyplýva to z výsledkov pitvy, ktoré zverejnil úrad koronera grófstva Oxfordshire. Podľa nich 53-ročný interpret skonal v dôsledku dilatačnej kardiomyopatie spojenej s myokarditídou a stukovatením pečene., pričom jeho manažér Michael Lippman následne vyhlásil, že interpret skonal na zlyhanie srdca. Predbežné výsledky pitvy príčinu smrti neodhalili, podľa polície k nej ale nedošlo za podozrivých okolností..

George Michael, vlastným menom Georgios Kyriacos Panagiotou, sa narodil 25. júna 1963 v Londýne. V roku 1981 založil spolu s Andrewom Ridgeleyem popové duo Wham!, ktoré sa preslávilo predovšetkým hitmi Last Christmas alebo Wake Me Up Before You Go-Go.



V roku 1987 sa Michael vydal na sólovú dráhu, pričom vydal štúdiovky Faith (1987), Listen Without Prejudice Vol. 1 (1990), Older (1996), Songs From The Last Century (1999), Patience (2004) či živú nahrávku Symphonica (2014).



Celosvetovo predal viac ako 100 miliónov kópií albumov. Medzi jeho najúspešnejšie single patria aj skladby ako napríklad Faith, Careless Whisper, A Different Corner, I Want Your Sex, One More Try, Dont Let The Sun Go Down On Me (feat. Elton John), Somebody To Love (feat. Queen), Jesus To A Child alebo Fastlove.



Magazín Billboard ho zaradil na 40. miesto rebríčka 100 najúspešnejších interpretov všetkých čias. Počas kariéry získal napríklad dve Grammy, tri BRIT Awards, štyri Ivor Novello Awards či tri American Music Awards.

Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com a archívu agentúry SITA., ,