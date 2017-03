Sturgeonová vyzvala odporcov brexitu, aby sa presťahovali do Škótska

LONDÝN 19. marca (WebNoviny.sk) - Predsedníčka škótskej vlády a šéfka Škótskej národnej strany (SNP) Nicola Sturgeonová vyzvala ľudí v Spojenom kráľovstve, ktorí sú nespokojní s tzv. brexitom, aby sa presťahovali do Škótska.



"Príďte sem žiť, pracovať, investovať alebo študovať," uviedla Sturgeonová v sobotu na zjazde strany v Aberdeene."Staneme sa magnetom talentu a investícií z celého Spojeného kráľovstva," citovala Sturgeonovú webová stránka spravodajskej stanice Sky News..





Sturgeonová v piatok uviedla, že sa neprestane usilovať o nové referendum o nezávislosti. Reagovala na stanovisko britskej premiérky Theresy Mayovej, podľa ktorej teraz nie je vhodný čas na diskusie o takomto hlasovaní, pretože by to ohrozilo rokovania o brexite s Európskou úniou.



V poradí druhé referendum o nezávislosti Škótska by sa malo konať niekedy v období od jesene 2018 do jari 2019 - po tom, ako budú jasné podmienky odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ. V referende v roku 2014 Škótsko odmietlo suverenitu pomerom odovzdaných hlasov 55:45. Najnovšie prieskumy verejnej mienky však naznačujú tesnú prevahu stúpencov samostatnosti.



Vo vlaňajšom referende o brexite hlasovalo za zotrvanie Spojeného kráľovstva v EÚ viac ako 60 percent Škótov, prehlasovali ich však voliči v Anglicku a Walese.



