Študenti organizujú v Bratislave veľký protikorupčný pochod, spísali memorandum s požiadavkami

Organizátori utorkového protikorupčného študentského pochodu spísali memorandum s požiadavkami, ktoré odovzdajú v podateľni Úradu vlády SR.....

BRATISLAVA 18. apríla (WebNoviny.sk) - Organizátori utorkového protikorupčného študentského pochodu spísali memorandum s požiadavkami, ktoré odovzdajú v podateľni Úradu vlády SR. Ako dnes informovali na brífingu, zhodli na štyroch požiadavkách.



Prvou je odstúpenie ministra vnútra Roberta Kaliňáka, policajného prezidenta Tibora Gašpara a špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Druhou je zrušenie Mečiarových amnestií. Treťou požiadavkou študentov je vyšetrenie káuz z obdobia vlády Vladimíra Mečiara. V rámci poslednej požiadavky požadujú študenti vyšetriť kauzy Gorila a Bašternák..





"Pochod organizujeme preto, lebo sme frustrovaní zo situácie na Slovensku," uviedol organizátor Dávid Straka s tým, že požiadavky považuje za legitímne. "Majú svoju logiku," zdôraznil. Korupcia podľa neho núti čoraz viac mladých k tomu, aby z odišli zo Slovenska, a túto situáciu treba zmeniť. "Chceli sme ukázať, že máme nejaký názor, že to podľa nás nie je správne. Stretli sme sa s tým, že taký názor má oveľa viac ľudí," povedala ďalšia z organizátorov Karolína Farská. V memorande podľa nej nie je uvedený termín, dokedy by požiadavky študentov mali byť splnené. "Ďalší sled udalostí záleží od toho, ako táto akcia (pochod, pozn. SITA) dopadne," skonštatovala. Organizátori podľa Farskej trvajú na tom, že pochod je občianskou iniciatívou a na organizovaní sa nepodieľal žiadny politik.



V rámci pochodu proti korupcii dnes študenti plánujú prejsť z bratislavského Hviezdoslavovho námestia na Námestie SNP, kde organizujú program. Cieľom podujatia je podľa nich slušnou cestou vyjadriť nespokojnosť so situáciou v našej krajine.



