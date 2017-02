Študenti namodelujú slovenskú ekonomiku s Američanom



S príchodom profesora Gilberta na EUBA pribudne študentom v rozvrhu kurz "Úvod do modelovania Computable General Equilibrium (CGE)" pre obchodnú politiku, ktorý sa doteraz na Slovensku neučili. Táto technika sa často používa na simulovanie efektov zmien v hospodárskej politike, najmä v oblastiach obchodu, environmentálnej ekonómie a verejných financií. Profesor bude so študentmi vytvárať fungujúci reprezentatívny model slovenskej ekonomiky, vrátane označenia problémových okruhov. Kurz je určený pre vysokoškolských študentov 2. stupňa, doktorandov a výskumníkov v oblasti makroekonómie, mikroekonómie a medzinárodného obchodu.



Nadácia VÚB už po deviaty raz zabezpečila hosťovanie zahraničného profesora na slovenskej vysokej škole s ekonomickým zameraním. Tento rok sa študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave môžu tešiť na špeciálne prednášky experta na medzinárodnú ekonómiu..



Profesor John Gilbert z Utah State University v USA má okrem medzinárodnej ekonómie vedeckú špecializáciu na teóriu a politiku medzinárodného obchodu, modelovanie všeobecnej ekonomickej rovnováhy a jeho aplikácie CGE a ekonómiu rozvoja. Je jedným zo spoluautorov knihy "Úvod do numerickej simulácie obchodnej teórie a politiky" ("Introduction to Numerical Simulation for Trade Theory and Policy", World Scientific, 2013), ktorá bola prijatá a ocenená akademickou sférou ako aj odbornou verejnosťou a profesionálnymi skupinami.



Myšlienku intenzívnej spolupráce našich vysokých škôl s významnými zahraničnými odborníkmi podporuje Nadácia VÚB od roku 2009. Vďaka grantovému programu Hosťujúci profesor už na Slovensko zavítali odborníci z USA, Francúzska, Veľkej Británie, ČR i Maďarska. Nadácia doteraz poskytla deväť grantov v hodnote takmer 400 000 eur. Tohtoročný pobyt profesorov finančne zabezpečila prostredníctvom 2 ďalších v celkovej hodnote 73 000 eur. "Naše vysoké školy potrebujú nové impulzy. Prístup zahraničných profesorov vo výučbe a výskume je veľkým prínosom nielen pre študentov, ale aj celú akademickú obec na Slovensku," zhodnotila Elena Kohútiková, členka Správnej rady Nadácie VÚB a zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB banky.