Študent vyhral stávku, Bouchardová s ním išla na rande

NEW YORK 16. februára (WebNoviny.sk) - Tenistka Eugenie Bouchardová dodržala slovo a v stredu verejne randila s Američanom Johnom Goehrkem, s ktorým prehrala stávku o víťazovi Super Bowlu.Kanaďanka počas houstonského finále play-off NFL v americkom futbale neverila, že by New Englad Patriots dokázali obrátiť krajne nepriaznivý vývoj zápasu s Atlantou Falcons a na twitteri už oslavovala víťazstvo svojho obľúbeného tímu. Goehrke neváhal a navrhol Bouchardovej stávku - ak vyhrajú Patriots, pôjde tenistka s ním na rande. Bouchardová súhlasila. .Tím okolo rozohrávača Toma Bradyho napokon dokázal zmazať 25-bodové manko, dotiahol súboj do prvého predĺženia v histórii Super Bowlu a v ňom aj k víťazstvu 34:28.Bouchardová sa s 20-ročným študentom Univerzity Missoury a svojím veľkým fanúšikom stretla počas ceremónie spojenej s prezentáciou prestížnej série plavkových fotografií pre časopis Sports Illustrated, pre ktorý pózovala prvý raz. Spolu s ňou rolu modeliek prijali aj ďalšie dve tenistky Serena Williamsová a Caroline Wozniacka,. Dánka dokonca už tretí rok za sebou.Ďalšia časť schôdzky sa odohrala na zápase basketbalovej NBA v Brooklyne. Pár sedel vedľa seba v hľadisku počas súboja s Milwaukee a cez prestávku sa ukázal aj na palubovke, keď hodil do hľadiska niekoľko suvenírov.