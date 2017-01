Strom sa zrútil vo vetre, zabil ženu pred očami jej detí

PARÍŽ 13. januára (WebNoviny.sk) - Veľký strom sa zlomil v piatok pod náporom silného vetra a pri páde zabil 43-ročnú ženu pred očami jej detí, informovala francúzska polícia.



Žena zahynula v piatok ráno v kopcoch nad mestom Nice v južnom Francúzsku, keď vychádzala zo svojho domu s deťmi, ktoré chcela odviesť do školy.



Keď na miesto prišla posádka hasičov, žena už bola mŕtva, informoval podplukovník Dominique Blasius z polície regiónu Alpes-Maritimes. Blasius dodal, že "strom ženu zasiahol do hlavy" a "stalo sa to pred jej deťmi".