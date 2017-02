Strojárňami v Poličke otriasli výbuchy, zranilo sa 12 ľudí

PRAHA 23. februára (WebNoviny.sk) - V strojárňach v meste Polička v okrese Svitavy na západnej Morave došlo vo štvrtok k niekoľkým výbuchom pravdepodobne trhaviny. Podľa prvotných informácií utrpelo zranenia 12 ľudí vrátane niekoľkých hasičov. Prvé výbuchy sa ozvali okolo 11.00 h.



"Situácia je veľmi neprehľadná, z areálu sa ozývajú ďalšie výbuchy. Bolo zranených niekoľko ľudí vrátane hasičov z prvej jednotky, ktorá na miesto prišla," povedala spravodajskému serveru Novinky.cz hovorkyňa polície Hana Kaizerová. "Došlo k detonácii v jednej z hál, ktorú následne zachvátil požiar, a ozývajú sa ďalšie výbuchy. Prebieha evakuácia ďalších hál, k samotnému miestu sme sa ešte nedostali," uviedol operačný dôstojník pardubických hasičov..



Podľa informácií hasičov nastal prvý výbuch pri prečerpávaní horľavých látok z cisterny a počet zranených sa následne vyšplhal až na 12 osôb. Podľa riaditeľa záchrannej služby Pardubického kraja Pavla Svobodu možno očakávať, že pod troskami budú aj ďalší zranení. Poškodená bola aj prvá sanitka, ktorá dorazila na miesto.



Informácie o hasičského dispečingu hovoria, že najmenej traja z dvanástich doposiaľ identifikovaných zranených sú hasiči. Zranených do najbližších nemocníc v Pardubickom kraji aj do ďalších krajov transportujú vrtuľníky. Prevážajú ich napríklad tiež do fakultnej nemocnice v Hradci Králové a do Brna.



Vyhlásený bol aj tretí stupeň požiarneho poplachu medzikrajskú pomoc však zatiaľ hasiči nepotrebujú. Na mieste zasahujú aj vrtuľníky. Spoločnosť Poličské strojárne sa zatiaľ k udalosti nevyjadrila.