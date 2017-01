Strojári v Detve žiadajú vyššie platy, začali ostrý štrajk

BRATISLAVA 9. januára (WebNoviny.sk) - Zamestnanci spoločnosti PPS Group, a.s. Detva vstúpili v pondelok do ostrého štrajku. Urobili tak po neúspešnom kolektívnom vyjednávaní novej podnikovej kolektívnej zmluvy na rok 2017. Informovala o tom Anita Fáková z mediálneho oddelenia Základnej organizácie (ZO) OZ KOVO Podpolianske strojárne a.s.



Odborári a manažment spoločnosti si za spoločný rokovací stôl sadli na obed, podľa Fákovej má rokovanie trvať do večerných hodín. Odborári vstúpili do ostrého štrajku v pondelok, keďže sa im ani počas desiatich kôl kolektívnych vyjednávaní nepodarilo dosiahnuť dohodu s vedením spoločnosti PPS Group o podmienkach novej kolektívnej zmluvy pre tento rok.



Podľa odborárov pri rokovaní o podobe novej kolektívnej zmluvy na rok 2017 zostalo sporných zhruba desať bodov. "Medzi inými napríklad požiadavky odborov na odstupné a odchodné nad rámec Zákonníka práce, problematika bezpečnostných prestávok, času na osobnú očistu, hromadného čerpania dovoleniek zamestnancov v roku 2017, tvorby a čerpania sociálneho fondu a podobne," informovali vo vyhlásení odborári. Podľa nich neuzatvorená zostala aj problematika zvyšovania miezd zamestnancov PPS Group v tomto roku.



"Vynaložili sme veľké úsilie smerujúce k tomu, aby bola kolektívna zmluva prerokovaná a podpísaná v dostatočnom časovom predstihu. Chceli sme sa tak vyhnúť každoročnému opakovaniu situácie, kedy predstavitelia ZO OZ KOVO Podpolianske strojárne šíria v médiách negatívny obraz o podniku a umelo zvyšujú sociálne napätie," reagoval hovorca PPS Group Ľuboš Schwarzbacher, podľa ktorého zostalo pri rokovaniach o novej kolektívnej zmluve otvorených 13 bodov.



"Odborári odmietli akúkoľvek diskusiu o návrhu riešenia. Na rokovanie prišli s tým, že už majú štrajk odsúhlasený zamestnancami a konanie pred sprostredkovateľom považujú len za splnenie zákonnej administratívnej povinnosti pred vyhlásením štrajku," dodal. Priemerná mzda v detvianskej fabrike bola podľa hovorcu v minulom roku 974 eur. "Očistené od platov manažmentu bol priemer vo výrobe 925 eur," uzavrel Schwarzbacher s tým, že akcionári a manažment PPS Group považujú vyhlásenie ostrého štrajku za nezákonné.