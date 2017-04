Strelil gól lídrovi a vyrovnal. Hamšík je opäť v zostave kola

RÍM 4. apríla (WebNoviny.sk) - Marek Hamšík si opäť vyslúžil nomináciu do zostavy kola v najvyššej talianskej futbalovej súťaži zostavenú špecializovaným serverom Football-Italia.net.



Slovenský reprezentant a kapitán SSC Neapol sa vyrovnávajúcim gólom na 1:1 postaral o bod z domáceho stretnutia 30. kola s lídrom tabuľky Serie A Juventusom Turín..





Dvadsaťdeväťročný stredpoliar sa presadil strelou do horného rohu v 60. minúte, keď mu do stredu šestnástky poslal výbornú loptu Dries Mertens.



Okrem Hamšíka, ktorý zišiel z trávnika štvrťhodinu pred koncom duelu, sa v jedenástke kola ocitol aj jeho spoluhráč - obranca Kalidou Koulibaly.



