Strelec z Nitry sa priznal k vražde, dostal 16 rokov

BANSKÁ BYSTRICA 16. marca (WebNoviny.sk) – Úhrnný trest šestnásť rokov odňatia slobody v Ústave s maximálnym stupňom stráženia vymeral vo štvrtok senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici pre 58-ročného Štefana Rákoczyho z obce Pohranice.



Ten sa priznal k vražde nitrianskeho podnikateľa Dalibora Palatického a s prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry uzavrel dohodu o vine a treste. Senát rozsudok vyhlásil po tom, ako dohodu schválil. Verdikt je právoplatný a súd nariadil aj výkon trestu..





Rákoczy spáchal obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy a zločin nedovoleného ozbrojovania. Podnikateľa zastrelil samopalom vzor 58 v piatok 26. augusta 2016 predpoludním pred penziónom Ambarella v Nitre. Vraždu Palatického si u neho údajne objednal Miroslav Ž., pretože mali spor o penzión. Rákoczy tiež priznal, že pohyb Palatického monitoroval a zbraň kalibru 7,62 milimetra s dvoma zásobníkmi mu dodal objednávateľ vraždy.



Na svoju obeť čakal Rákoczy v penzióne, pričom mal zbraň v červenej taške. Keď okolo 9. hodiny prišiel podnikateľ k penziónu a vystúpil z vozidla Mercedes Benz, Rákoczy ho zasiahol do hrudníka jednou ranou, ktorá bola smrteľná.



Po čine strelec samopal strčil do tašky a autobusom odišiel k obchodnému centru Max v Nitre. Tam na neho čakal Miroslav Ž. a odviezol ho k obci Jelenec, kde Rákoczy tašku so samopalom a nábojmi nechal v poraste slnečnice. Po zadržaní spolupracoval s orgánmi činnými v trestnom konaní pri objasňovaní skutku.



Strelca Rákoczyho stíhali väzobne, rovnako i údajného objednávateľa. Súdy však Miroslava Ž. koncom januára prepustili z väzby, ale naďalej je stíhaný ako objednávateľ vraždy a za zločin nedovoleného ozbrojovania.



