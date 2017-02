Streep má rekord, toto sú zaujímavosti oscarových nominácií

BRATISLAVA 24. februára (WebNoviny.sk) - Slávnostné udeľovanie prestížnych cien sa bude konať v nedeľu 26. februára v hollywoodskom Dolby Theatre. Ceremoniál bude moderovať Jimmy Kimmel. Zoznamu kandidátov v 89. ročníku udeľovania cien americkej Akadémie filmových umení a vied vládne snímka La La Land, ktorá získala štrnásť nominácií.



Osem si ich na konto pripísali Moonlight a Prvý kontakt, o dve menej majú Miesto pri mori, Hacksaw Ridge: Zrodenie hrdinu a Lion. Všetky menované sa uchádzajú o Oscara pre najlepší film, pričom deviatku nominovaných v tejto kategórii dopĺňajú Fences, Skryté čísla a Hell or High Water. .



Prvý muzikál nominovaný na Najlepší film od roku 1980



La La Land so štrnástimi nomináciami vyrovnal rekord snímok Všetko o Eve (1950) a Titanic (1997).



Dede Gardner a Jeremy Kleine sa stali prvými producentmi, ktorí získali štyri roky po sebe nomináciu v kategórii Najlepší film. Tento rok sa im to podarilo vďaka snímke Moonlight.



La La Land je prvým muzikálom s pôvodnou hudbou aj scenárom, ktorý nominovali v kategórii Najlepší film od roku 1980, keď získal nomináciu All That Jazz, a druhým od roku 1946, keď nominovali Zdvihnúť kotvy.



Matt Damon sa vďaka nominácii filmu Miesto pri mori v kategórii Najlepší film stal iba tretím človekom, ktorého nominovali za herecký výkon, scenár a najlepší film. Pred ním sa to podarilo Warrenovi Beattymu a Georgeovi Clooneymu.



Denzel Washington je siedmym človekom, ktorý získal za ten istý film nomináciu za herecký výkon a tiež v kategórii Najlepší film. Okrem neho sa to podarilo Warrenovi Beattymu, Kevinovi Costnerovi, Clintovi Eastwoodovi, Bradovi Pittovi, Leonardovi DiCapriovi a Bradleymu Cooperovi.



O.J.: Made in America je historicky najdlhší nominovaný film



Andrew Garfield, Mahershala Ali, Lucas Hedges, Dev Patel, Isabelle Huppert, Ruth Negga a Naomie Harris získali svoje prvé nominácie v kariére. Naopak, Denzel Washington, Jeff Bridges, Natalie Portman, Meryl Streep, Nicole Kidman a Octavia Spencer v minulosti už Oscary dostali.



Meryl Streep zlepšila svoj rekord v počte získaných hereckých nominácií na 20.



Kubo a kúzelný meč je druhým animovaným filmom, ktorý nominovali v kategórii Vizuálne efekty. Prvým bola snímka Predvianočná nočná mora (1993).



Dokument O.J.: Made in America je s dĺžkou 7 hodín a 47 minút historicky najdlhším filmom, ktorý nominovali na Oscara.



Nominácia Thomasa Newmana za hudbu filmu Pasažieri je jeho štrnástou a zvýšila celkový počet nominácií pre rodinu Newmanovcov (Alfred, Lionel, Emil, Thomas, David a Randy) na 90, čo je viac, ako má akákoľvek iná rodina.



Stuart Craig je s jedenástimi nomináciami v kategórii Výprava rekordérom medzi žijúcimi tvorcami. Celkový rekord drží Cedric Gibbon s 38 nomináciami.



Kevin OConnell a Andy Nelson majú zhodne po 21 nominácií v kategórii Mix zvuku, čo je najviac od roku 1961, keď v tejto kategórii začali nominovať jednotlivcov.



V kategórii Strih zvuku nominovali prvý ženský tím



Ai-Ling Lee a Mildred Iatrou Morgan sú prvým ženským tímom, ktorý nominovali v kategórii Strih zvuku. Podarilo sa im to vďaka snímke La La Land.



Kim Magnusson získal šiestu nomináciu v kategórii Najlepší hraný krátky film, čo je najviac spomedzi žijúcich tvorcov.



Skladba The Empty Chair zo snímky Jim: The James Foley Story je siedmou piesňou z dokumentárneho filmu, ktorá získala nomináciu na Oscara, a piatou za ostatných päť rokov.



Informácie pochádzajú z webstránok www.oscars.org.