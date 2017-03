Stredoslovákom sa znížia ceny elektriny pre domácnosti

Domácnostiam, ktoré odoberajú elektrinu od Stredoslovenskej energetiky (SSE), klesnú koncové ceny elektriny v porovnaní s minulým rokom v priemere....

BRATISLAVA 14. marca (WebNoviny.sk) - Domácnostiam, ktoré odoberajú elektrinu od Stredoslovenskej energetiky (SSE), klesnú koncové ceny elektriny v porovnaní s minulým rokom v priemere o 6 %. Elektrina zlacnie aj pre podnikateľov, a to v priemere o 3 %. Nové ceny elektriny, ktoré im Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) schválil koncom februára, budú platiť spätne od začiatku roka.



Odberatelia dostanú opravné faktúry .



Odberatelia, ktorí už dostali faktúry v januári a vo februári, v najbližších dňoch dostanú opravné faktúry. Prípadný rozdiel, ktorý vznikol od začiatku roka, bude v opravnej faktúre zohľadnený. „Prvé opravné faktúry s novými cenami odídu zo Stredoslovenskej energetiky už v najbližších dňoch. Zákazníci nič nemusia robiť,“ povedal na utorňajšej tlačovej besede generálny riaditeľ SSE Zdeněk Schraml.





Pre podnikateľov a samosprávy s mesačnou fakturáciou platí to isté ako pre domácnosti. Riaditeľ divízie Obchodu a služieb SSE Szilárd Mangult však upozorňuje podnikateľov, u ktorých fakturácia prebieha na ročnej báze, vždy ku koncu roka, aby nezabudli uhradiť ročné faktúry za minulý rok. "Tí síce ešte neboli faktúrovaní, bola im však zaslaná vyúčtovacia faktúra za minulý rok, ktorú je potrebné uhradiť,“ upozornil Mangult. Zdôraznil, že domácnosti sa nemusia obávať pokút alebo odpájaní od dodávok elektriny, čo sa však nebude týkať podnikateľov, ktorí neuhradili svoje faktúry za vlaňajšok.



Regulačná vyhláška platí do roku 2021



Šéf SSE Schraml sa nevedel vyjadriť za spoločnosť Stredoslovenská energetika - Distribúcia, ako to v budúcnosti bude s výmenou ističov, ktoré boli jedným z hlavných “problémov“ pri náraste cien elektriny na začiatku roka. "Treba si uvedomiť, že na západnom a východnom Slovensku je už dnes táto problematika aplikovaná. Vzhľadom na tú spravodlivú platbu sa ÚRSO snažil aplikovať aj na území stredného Slovenska. Niekedy to príde. Treba si optimalizovať ističe a fázy i napriek tomu, že sa ceny vrátili na minuloročnú úroveň,“ povedal Schraml s tým, že zákazníci pre zvýšenie cien elektriny na burzách môžu v budúcom roku očakávať rast cien elektriny.



Podľa riaditeľa divízie Stratégie a rozvoja podnikania SSE Pavla Bárdoša to, kedy sa budú aplikovať nové platby za ističe, bude záležať od regulačného úradu. Nateraz platí regulačná vyhláška do roku 2021. Podľa neho dovtedy sa nič meniť nemusí. Taktiež však odporučil všetkým zákazníkom, aby sa zaujímali o optimalizáciu svojho odberu elektriny.



Začiatkom roka sa zdvihla pre zvýšené faktúry za elektrinu vlna nevôle zo strany niektorých odberateľov. Vláda následne pod politickým tlakom prinútila regulačný úrad, aby schválil staronové ceny elektriny. Pre kauzu cien energií sa vzdal svojej funkcie šéf ÚRSO Jozef Holjenčík. Opozícia chcela pre problémy s cenami odvolať aj predsedu vlády Roberta Fica.



