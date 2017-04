Strážca svätyne v Pakistane vyháňal zlých duchov, usmrtil dvadsať veriacich

ISLAMABAD 2. apríla (WebNoviny.sk) - Dvadsať veriacich vrátane štyroch žien zavraždil v provincii Pandžáb na východe Pakistanu strážca miestnej svätyne so svojimi komplicmi. Informovala o tom v nedeľu agentúra AP s odvolaním sa na pakistanskú políciu.





Strážcu svätyne v dedine neďaleko mesta Sargódhá a ďalších štyroch ľudí zatkli za to, že veriacich omámili a potom usmrtili obuškami a nožmi. K vražde došlo v sobotu večer. Ďalší štyria napadnutí ľudia, medzi ktorými sú tri ženy, vyviazli z útoku so zraneniami a sú v kritickom zdravotnom stave..



Strážcu menom Abdul Vahíd a jeho štyroch spoločníkov dali do väzenia a celá vec je predmetom vyšetrovania, spresnila polícia s tým, že Vahíd je vládnym zamestnancom a zdá sa, že je psychicky nestabilný. Podľa vyšetrujúcich orgánov sa chrámový strážca pravdepodobne snažil svoje obete bitím a mučením očistiť od zlých duchov.



