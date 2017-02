Strana populistu Wildersa nebude chodiť na verejné mítingy

AMSTERDAM 23. februára (WebNoviny.sk) - Predstavitelia holandskej Strany za slobodu (PVV) protiislamsky zameraného politika Geerta Wildersa sa počas predvolebnej kampane nebudú objavovať na verejnosti. Strana sa tak rozhodla po tom, ako polícia zadržala príslušníka bezpečnostného tímu zodpovedného za Wildersovu ochranu.



Muža zadržali pre podozrenie z vyzradenia tajných informácií o tomto zákonodarcovi holandsko-marockému zločineckému gangu, vo štvrtok ho však predbežne prepustili, keďže sudca rozhodol, že miera porušenia zákona ani únik informácií nemajú vplyv na prácu ochranky, ktorá neustále obklopuje tohto pravicového politika..



"Ak nemôžem slepo dôverovať službe, ktorá ma chráni, nemôžem ďalej pracovať," napísal v stredu Wilders na sociálnej sieti Twitter v príspevku namierenom proti holandskému premiérovi Markovi Ruttemu. Wilders vo štvrtok rovnakým spôsobom informoval aj o rozhodnutí PVV nezúčastňovať sa na verejných predvolebných mítingoch.



Wilders, ktorý žije po vyhrážkach smrťou vyše desať rokov pod 24-hodinovou ochranou, na sobotňajšom odštartovaní predvolebnej kampane do marcových parlamentných volieb označil Maročanov za "odpad". Vlani ho súd uznal za vinného z diskriminácie a podnecovania nenávisti na mítingu v roku 2014.



PVV si v prieskumoch naďalej zachováva tesné vedenie. Ak by sa voľby konali tento týždeň, PVV by získala 24 až 28 kresiel v 150-člennom parlamente, čo predstavuje podporu 15,8 až 17,6 percenta voličov. Na druhom mieste figuruje Ľudová strana za slobodu a demokraciu (VVD) holandského premiéra Marka Rutteho.