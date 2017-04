Strana SaS navrhuje zrušiť regulácie v taxislužbách

Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) chce zrušiť všetky regulácie v taxislužbách. Vyplýva to z návrhu novely zákona o cestnej doprave,....

BRATISLAVA 12. apríla (WebNoviny.sk) - Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) chce zrušiť všetky regulácie v taxislužbách. Vyplýva to z návrhu novely zákona o cestnej doprave, ktorý predstavili liberáli v stredu na tlačovej besede. Právna úprava by mohla okrem iného zmierniť napätie medzi taxikármi a vodičmi, ktorí prepravujú osoby s využitím rôznych aplikácií. "Na zákone sme pracovali dlhšiu dobu a nie je to teda len aktuálna reakcia na utorňajší protest bratislavských taxikárov. Diskutovali sme niekoľko týždňov s odbornou verejnosťou, skúmali legislatívu aj v iných krajinách," priblížil tímlíder pre dopravu Miroslav Ivan.



Jedinou podmienkou pre podnikanie v taxislužbe, ktorú chce SaS v zákone ponechať, je mať namontovaný taxameter vo vozidle a zároveň informáciu o tarife za kilometer pre pasažiera. "Všetky ostatné regulácie, ktoré dodnes taxikári musia spĺňať, v zákone rušíme," povedal Ivan. Ako priblížil, ide o povinnosti ako preukazovanie odbornej spôsobilosti, povinnosť mať taxi-stanovište, finančná zábezpeka tisíc eur, minimálny vek 21 rokov, respektíve prax, povinné psychotesty, či požiadavky na vozidlá..



"Myslíme si, že táto regulácia je prísna," vyhlásil tímlíder pre dopravu. Liberáli tiež navrhujú vznik novej formy voľnej živnosti pod názvom "zmluvná nepravidelná preprava". "Bude na princípe dohody medzi poskytovateľom a spotrebiteľom, pričom v rámci tejto voľnej živnosti, bude povinnosťou mať živnostenské oprávnenie k dispozícii vo vozidle. Spotrebiteľ, teda prepravovaná osoba, musí byť informovaný vopred o maximálnej cene prepravy, čo vidíme ako istý stupeň ochrany spotrebiteľa," priblížil Ivan.



Podľa liberálov má spotrebiteľ rozhodovať o tom, kto na trhu prežije. "Sme presvedčení, že o úspešnosti má rozhodovať zákazník a nie prísna regulácia," uzavrel Ivan.