Strana SaS je pripravená prevziať zodpovednosť za Slovensko

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) má v súčasnosti dvoch podpredsedov, čo podľa slov lídra SaS Richarda Sulíka vyhovuje stanovám strany. Ako v sobotu na....

LEVOČA 18. marca (WebNoviny.sk) – Strana Sloboda a Solidarita (SaS) má v súčasnosti dvoch podpredsedov, čo podľa slov lídra SaS Richarda Sulíka vyhovuje stanovám strany. Ako v sobotu na tlačovej besede po 10. Kongrese SaS v Levoči Sulík povedal, podľa stanov by mali byť dvaja až piati podpredsedovia.



„Pre najväčšiu opozičnú stranu je primerané mať ich troch. V najbližšom čase tretieho podpredsedu zvolíme, ale nevidím dôvod to dnes otvárať,“ povedal Sulík s tým, že podpredsedov volí Republiková rada SaS. Tá má dvanásť členov a troch z nich volí SaS práve na sobotňajšom kongrese. .



SaS nepotrebuje tisíce členov



Sulík v úvodnom príhovore uviedol, že SaS vznikla vo februári 2009 a po ôsmich rokoch existencie je vyzretou stranou, ktorá je pripravená prevziať zodpovednosť za chod našej krajiny. „Máme na to organizáciu, obsah aj ľudí,“ povedal. Dodal, že odchod poslanca NR SR Jozefa Mihála zo strany ho mrzí, ale strana má i napriek tomu kvalitných odborníkov.





„ Máme síce 178 členov, ale každý je starostlivo vybratý. V prípade potreby vieme okamžite obsadiť rozhodujúce pozície,“ uviedol. Podľa neho strana nepotrebuje tisíce členov, ako to navrhuje líder Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko.



„SNS má vyše päťtisíc členov a nebola schopná vygenerovať zo svojich radov jediného ministra. Túto podmienku, ktorú Andrej Danko navrhuje, odmietame. Na druhej strane, ak budeme musieť túto podmienku splniť, tak ju splníme. Nikdy sme nemali strop pre počet členov,“ povedal.





Návrh reformy EÚ



Sulík pripomenul, že SaS na jeseň 2016 predstavila svoju víziu, kde si stanovila osem priorít, ktoré považuje za najdôležitejšie.



Spomenul dôležitosť členstva SR v EÚ, pričom návrh reformy Únie SaS predstaví ešte v tomto mesiaci pri príležitosti 60. výročia vzniku EÚ, ďalej je to bezpečnosť Slovenska, reforma odvodov, rómska problematika, zdravotníctvo, školstvo, súdnictvo a efektívne a vyrovnane hospodáriaci štát.



„Nemáme žiadne poradie dôležitosti, všetkým prioritám sa budeme rovnocenne venovať. Ak chceme získať mandát na to, aby sme spravili Slovensko lepším, občanom musíme vysvetliť ako konkrétne chceme naše predstavy naplniť,“ povedal.



Vystúpil aj primátor Levoče



Sulík podotkol, že cieľom strany je mať v každom okrese a kraji predsedu. „SaS sa vracia k okresným a krajským štruktúram,“ povedal Sulík. Doplnil, že hoci v predchádzajúcich parlamentných voľbách dominoval program strany, v tých ďalších už nebude centrálnym bodom ich komunikácie.



SaS sa zameria na to, aby občanom dokázala, že má predpoklady plán zrealizovať a je odhodlaná a pripravená spraviť Slovensko lepším. Na kongrese vystúpil aj primátor mesta Levoča, kde sa kongres koná. „SaS je slušnou alternatívou voči systému, ktorý na Slovensku v súčasnosti máme,“ povedal.



Podpredsedníčka SaS Jana Kiššová pripomenula, že za tento prvý povolebný rok predstavili skvelých odborníkov. Pripomenula poslanca NR SR Karola Galeka, ktorý sa pričinil o. Okrem neho spomenula aj poslankyňu Natáliu Blahovú, či Jozefa Rajtára, ktorí sa venujú najväčším kauzám na Slovensku. Práve oni podľa Kiššovej prispeli k odhaleniu závažných pochybení.