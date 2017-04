Strana SNS na sneme zhodnotila rok vo vláde, predseda Danko chce prebudiť Slovákov

SLIAČ 8. apríla (WebNoviny.sk) – Víziu o tom, kam by sa malo uberať Slovensko a politika Slovenskej národnej strany (SNS), aby Slovensko bolo silným štátom z hľadiska svojej pozície, ale aj výškou životnej úrovne svojich ľudí, určil 24. snem tejto strany.



Uviedol to na tlačovej besede po skončení snemu predseda strany Andrej Danko. .



Vízia silného sociálno-trhového Slovenska



Hlavnou myšlienkou snemu SNS podľa Danka bola snaha hľadať nové programové vízie, prebudiť Slovákov a národnostné menšiny k tomu, aby sa nebáli a „nekrčili hlavy“. „Na dnešnom sneme sme schválili víziu silného sociálno-trhového Slovenska. Naša strana dnes hovorí o prehĺbení sociálneho pilieru,“ uviedol predseda, pričom citoval aj podpredsedu Antona Hrnka „Národná politika sa nerobí nosením vysokých čižiem a rezaním vľavo, vpravo, rúbaním do krve“. „Ak niekto podporuje národnú politiku tohto typu, musí byť zastavený a musia byť použité silné nástroje štátu,“ dodal predseda.



Trinásty plat pre každého robotníka, zamestnanca v štátnej a súkromnej sfére a čo najnižšie daňové odvodové zaťaženie pre podnikateľov a zamestnávateľov. „Môžeme sa baviť aj o tom, že ak niekto poskytne 13. plat, tak môže prísť k daňovému zvýhodneniu v prvej výške do 50 percent a ak ide o zamestnávateľa, ktorý dáva aj 14. plat až do výšky sto percent,“ doplnil k vízii trinásteho platu Danko.



Danko vytlačil zlo zo SNS



Vyjadril sa aj k ďalším možným výhodám, ktoré by mohli byť poskytované zamestnancom napríklad vo forme cestovných šekov. Vyzdvihol presadenie paušálnych výdavkov, ktoré pomôžu živnostníkom. „Pripravujeme veľké zmeny v oblasti kúpeľníctva, aj daňové stimuly,“ pokračoval predseda.



Na sneme hodnotili delegáti aj rok pôsobenia vo vládnej koalícii a predseda Danko urobil odpočet svojho pôsobenia v najvyššej funkcii v strane. „Keď som preberal SNS, často som bol osočovaný, nielen tým, že sme nacionalisti, ktorí okrem peňazí nič iné nechcú, ale že sme ľudia, ktorí necítia, nemajú hodnoty a nedokážu riadiť štát. Zlo, ktoré bolo v SNS som vytlačil a dnes je tu 250 delegátov s jednotným názorom. Dokážeme vytvoriť víziu aj skĺbiť robotníka, profesora, učiteľa, staršieho človeka s mladším. Tak, ako sa menila SNS, tak by sa malo zmeniť aj Slovensko,“ povedal Danko.